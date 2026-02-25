Quelle est la banque la moins chère de Bretagne ? Les écarts peuvent être énormes selon votre département

Les frais bancaires peuvent présenter des écarts importants selon votre utilisation et votre département. Qu'en est-il en Bretagne ? Voici quelques chiffres pour y voir plus clair.

Quelle est la banque la moins chère de Bretagne et à l'inverse la plus chère ? Votre banque applique-t-elle des frais bancaires plus élevés que celle au bout de la rue, dans le village voisin, dans la grande ville de votre département ou justement dans le département voisin ?

Pas facile d'y voir clair et de comparer sans devoir inspecter minutieusement les petites lignes des conditions générales de votre contrat. Puis de comparer avec chaque brochure tarifaire des banques voisines... Autant dire qu'on peut vite y passer la journée et qu'on a connu des occupations plus passionnantes.

Le choix peut toutefois vraiment peser sur le budget familial. L'association de consommateurs CLCV en a fait la preuve en relevant les tarifs dans les quatre départements bretons — Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan et pour trois profils types. Le "petit consommateur" est une personne seule avec une carte classique et quelques prélèvements mensuels. Le "consommateur moyen" représente un couple avec deux cartes à débit différé et des opérations courantes. Le "gros consommateur" cumule une carte Gold, jusqu'à 14 prélèvements mensuels et des virements réguliers.

Pour le profil 1, les trois moins chères sont :

Crédit Coopératif : 48 euros (présent seulement en Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan)

LCL : 52,20 euros (tous départements)

La Banque Postale : 72,80 euros (tous départements)

Les trois plus chères pour ce même profil :

BNP Paribas : 80,70 €

Société Générale : 80,60 €

CIC Ouest : 75 €

L'écart entre le moins cher et le plus cher atteint 32,70 euros par an pour un usage pourtant minimal. À noter : le Crédit Coopératif n'est pas référencé dans les Côtes-d'Armor, où LCL s'impose donc comme le moins cher du département.

Pour le profil 2, les trois moins chères sont :

Crédit Coopératif : 109,50 € (Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan)

BNP Paribas : 120,60 €

La Banque Postale : 123,50 €

Les trois plus chères pour ce profil :

Société Générale : 173,20 €

LCL : 157,69 €

Banque Populaire Grand Ouest : 156,80 €

L'écart entre le moins cher et le plus cher grimpe à 63,70 € annuels. L'inversion est frappante pour LCL : deuxième moins cher sur le profil 1, l'établissement devient l'un des plus onéreux dès que les usages s'intensifient !

C'est pour les gros consommateurs que les chiffres sont les plus parlants. Les trois moins chères sont :

Crédit Coopératif : 180 €

La Banque Postale : 216,40 €

BNP Paribas : 216,60 €

A l'inverse, voici les trois plus chères pour ce profil :

Société Générale : 258,80 €

LCL : 249 €

Banque Populaire Grand Ouest : 246 €

L'écart maximal atteint donc près de 79 € par an pour ce profil. Les Crédits Agricoles régionaux présentent une forte disparité sur ce profil : très compétitifs dans le Morbihan (216 €) et les Côtes-d'Armor (216,50 €), ils sont nettement plus chers en Ille-et-Vilaine (222,55 €) et surtout dans le Finistère (238 €). C'est la spécificité bretonne la plus marquante de cette étude. A l'inverse, le Crédit Mutuel de Bretagne se classe très souvent en milieu du tableau, quelque soit le profil.

L'étude soulève également un enseignement : souscrire un package bancaire n'est pas toujours la meilleure stratégie. Pour les profils 1 et 2, les services à la carte s'avèrent presque systématiquement moins coûteux. C'est uniquement pour les gros utilisateurs que les packages commencent à avoir un véritable intérêt. Autre tendance lourde de 2026 : les frais de tenue de compte, autrefois gratuits dans de nombreux établissements, sont désormais facturés quasi systématiquement, avec une hausse de plus de 6 % sur un an à l'échelle nationale. Cela vaut donc le coup de comparer et demander quelques précisions à votre conseiller bancaire.