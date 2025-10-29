Je n'utilise jamais de carte de crédit pour payer mes courses : les experts me donnent raison et voici pourquoi

Pourquoi payer vos courses par carte bancaire cache un gros piège...

Un simple bip et le tour est joué ! C'est pratique, rapide, un vrai réflexe surtout depuis l'arrivée du paiement sans contact. Au moment de passer à la caisse, plus besoin de chercher de monnaie ou de compter ses billets et pièces, on dégaine... la carte bancaire bien sûr !

C'est devenu le moyen de paiement privilégié des Français. Même les plus petits montants peuvent être payés par carte bancaire. De la baguette ou café-croissant au magazine en passant par les achats plus importants, tout y passe ! C'est pourtant une mauvaise habitude selon de nombreux experts, notamment au moment de payer son plein de courses au supermarché.

Ce paiement est généralement associé à la sortie de votre carte de fidélité, un véritable mouchard dans votre poche puisqu'elle permet de connaitre vos produits préférés et de vous adresser ensuite de la publicité personnalisés. Mais ce n'est pas tout ! Sortir votre carte bancaire peut avoir des conséquences très concrètes.

Cette facilité masque une réalité : payer par carte amène souvent à dépenser plus que de raison. Vous avez l'impression de dépenser plus en payant par carte qu'en sortant des espèces sonnantes et trébuchantes ?

Vous n'êtes pas le seul, c'est même avéré par de nombreuses études. D'après une méta-analyse menée par des chercheurs australiens sur plus de 71 études impliquant 11 000 participants dans 17 pays, les paiements dématérialisés sont systématiquement associés à des niveaux de dépenses plus élevés comparés aux transactions en liquide. On a aussi fait le test durant une journée et davantage résisté aux tentations au moment de sortir une pièce ou un billet de 5 euros. Même chose au moment de faire les courses avec un budget déterminé à l'avance et que l'on n'a logiquement pas dépassé. Mais comment l'expliquer ?

"La facilité de paiement par carte peut amener les consommateurs à dépenser sans réfléchir et acheter des choses dont ils n'ont pas vraiment besoin", explique Richard Whittle, économiste à la Salford Business School, cité par la BBC. Payer en espèces oblige au contraire à sortir son portefeuille, compter ses billets, voir son argent partir. "L'argent liquide donne un retour immédiat et visible sur ce que l'on dépense", souligne Stuart Mills, maître de conférences en économie à l'Université de Leeds. Cette "douleur de payer", absente avec une carte, agirait comme un "point de friction important pour contrôler ses achats".

En activant des zones cérébrales liées à l'inconfort psychologique et à l'aversion aux pertes d'après une étude publiée en 2011 dans le Journal of Consumer Research, manipuler du liquide offre une opportunité salvatrice de se poser et de considérer si une dépense est vraiment nécessaire. "Payer en cash ancre le coût des choses dans notre esprit. C'est le meilleur outil pour maîtriser son budget", assure l'auteur de l'étude Manoj Thomas, professeur de marketing à l'Université Cornell.