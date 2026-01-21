Combien faut-il épargner pour sa retraite ? Les experts ont un montant et un âge à connaître

Près de 8 Français non retraités sur 10 redoutent de manquer d'argent une fois à la retraite. Pour éviter ce scénario, les experts financiers livrent de nombreuses recommandations.

L'approche de la retraite et la perspective de quitter la vie active s'accompagnent souvent d'une question : aurai-je suffisamment d'argent pour vivre correctement ? Cette angoisse n'a rien d'irrationnel, elle est même plutôt le signe d'une bonne prise de conscience. Les chiffres et sondages se rejoignent d'ailleurs sur un point : le sujet est source d'inquiétude chez les Français.

Selon le baromètre Ipsos pour le Cercle des Épargnants réalisé en 2024, 79 % des non-retraités craignaient ainsi de manquer d'argent à la retraite. Plus préoccupant encore, 56 % d'entre eux estimaient qu'ils ne disposeront pas des moyens suffisants pour maintenir leur niveau de vie.

Ces craintes trouvent leur fondement dans une réalité mathématique : en France, la pension de retraite représente en moyenne seulement 66 % du revenu antérieur. Un écart significatif... Face à ce constat, à partir de quel âge faut-il se préoccuper de son épargne retraite ? Les experts sont formels : le plus tôt sera le mieux. Selon le baromètre Ipsos, l'âge idéal pour commencer à épargner serait de 42 ans. Les retraités eux-mêmes, forts de leur expérience, conseilleraient même à leurs enfants de s'y mettre dès 40 ans !

Certains experts financiers recommandent même à leurs clients de démarrer dès 35 ans. À cet âge, les revenus sont généralement plus confortables qu'en début de carrière, et surtout, l'horizon de placement de trente ans permet d'adopter une stratégie de placement diversifiée.

A l'inverse, la moitié des retraités actuels interrogés par Ipsos ont commencé à préparer leur départ environ onze ans avant l'échéance. Un délai qui peut s'avérer court pour constituer un capital suffisant. "Bien évidement, plus vous souhaitez de revenus complémentaires, plus il faut épargner. Et plus vous vous y prenez tardivement, plus l'effort d'épargne sera important", expliquait ainsi à Notre-Temps dès 2022 Florence Brau Billod, conseillère en gestion de patrimoine à Marseille.

Reste la question centrale : combien mettre de côté ? Les données du baromètre OpinionWay-Carac révèlaient en 2024 que plus de la moitié des Français retraités ont économisé en moyenne 67 325 euros pour leurs vieux jours, un montant en hausse par rapport aux 60 377 euros constatés en 2022. Une disparité importante existe toutefois entre les hommes et les femmes.

Tout dépend ensuite de votre âge actuel et de votre situation. De nombreux experts donnent comme montant à épargner une somme équivalente à des années de salaire. Par exemple à 40 ans, il est pertinent d'avoir mis de côté l'équivalent de trois ans de salaire net. Vous augmentez ensuite votre épargne année après année pour atteindre 5 à 6 ans de salaire avant la retraite. Cela vous donnera un bon matelas.

Attention, ce chiffre n'est qu'un repère qui doit être relativisé en fonction de vos revenus et de votre situation personnelle. De nombreuses questions sont déterminantes. Êtes-vous propriétaire ou locataire ? Avez-vous encore un crédit à rembourser et jusqu'à quand ? Quelle est votre capacité d'épargne mensuelle actuelle ? A partir de ces réponses, vous pourrez dresser un plan d'épargne type et étudier les meilleurs placements.