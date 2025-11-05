"Prime de Noël 2025 : quel montant cette année et à quelle date sera-t-elle versée par la Caf ?"

PRIME DE NOEL 2025. La prime de Noël sera à nouveau versée cette année. Quels sont les montants, conditions et dates de versement ? Voici le guide pratique pour répondre à toutes vos questions.

Remise en cause pour 2026 et pour certains de ses bénéficiaires par le gouvernement à la recherche d'économies, la prime de Noël sera bien versée en cette fin d'année 2025. Cette aide financière, destinée aux foyers les plus modestes, est très attendue par de nombreuses familles.

Elle joue un rôle essentiel pour permettre aux personnes les plus modestes de passer des fêtes de fin d'année dans de meilleures conditions, leur permettant d'acheter des cadeaux pour leurs proches, de préparer un repas de fête ou encore de régler des factures.

Qui peut en bénéficier et quel en sera le montant cette année ? Sauf changement improbable de dernière minute, la prime de Noël ne devrait pas voir ses modalités changer cette année. Elle est généralement versée aux bénéficiaires de minima sociaux tels que le RSA (Revenu de Solidarité Active), l'ASS (Allocation de Solidarité Spécifique), ou encore l'AAH (Allocation Adulte Handicapé). Dans la plupart des cas, aucune démarche spécifique n'est nécessaire pour la toucher. Si vous êtes éligible, elle est ainsi versée automatiquement par votre caisse d'allocations familiales (CAF) ou par Pôle Emploi.

Pour les 2,3 millions de Français concernés, le versement intervient généralement quelques semaines avant les fêtes de Noël. Le calendrier pécis doit être officialisé début décembre. Quant au montant, celui-ci varie en fonction de la composition du foyer et des revenus du bénéficiaire.

La prime de Noël concerne les bénéficiaires de certains minimas sociaux de la Caisse des allocations familiales et de Pôle emploi. Ces deux organismes ne procèdent pas à une étude des revenus pour déterminer si vous êtes éligible. Par conséquent, il n'existe pas de plafond de ressources à proprement parler pour percevoir la prime de Noël. En revanche, le versement de la prime de Noël dépend de votre éligibilité à d'autres prestations sociales.

Quelles sont les conditions pour toucher la prime de Noël 2025 ?

Voici les prestations sociales que vous devez toucher pour en bénéficier :

RSA : le revenu de solidarité active est réservé aux personnes les plus précaires, âgées de plus de 25 ans, qui touchent très peu de ressources. Son montant forfaitaire pour une personne seule est de 565 euros, si l'allocataire ne perçoit pas d'allocations logement type APL.

le revenu de solidarité active est réservé aux personnes les plus précaires, âgées de plus de 25 ans, qui touchent très peu de ressources. Son montant forfaitaire pour une personne seule est de 565 euros, si l'allocataire ne perçoit pas d'allocations logement type APL. ASS : l'allocation de solidarité spécifique concerne les chômeurs en fin de droits dont les ressources n'excèdent pas un plafond. Il faut également avoir exercé une activité professionnelle durant cinq ans au cours des 10 années précédant la fin du dernier contrat de travail.

l'allocation de solidarité spécifique concerne les chômeurs en fin de droits dont les ressources n'excèdent pas un plafond. Il faut également avoir exercé une activité professionnelle durant cinq ans au cours des 10 années précédant la fin du dernier contrat de travail. Prime forfaitaire pour reprise d'activité

AER : cette prestation sociale n'est plus attribuée, et ce, depuis le 1er janvier 2011 ! L'allocation équivalent retraite s'adressait aux demandeurs d'emploi qui n'ont pas encore atteint l'âge légal de la retraite, mais qui ont suffisamment acquis de trimestres pour une retraite à taux plein.

Habituellement, la prime de Noël est versée autour du 15 décembre. Ce fut le cas à chaque fois ces dernières années. En 2025, ce jour-là tombe un lundi. Les organismes pourraient donc procéder au versement ce jour-là. La date officielle ne sera annoncée que début décembre, mais ce sera autour du 15, peut-être le 16 ou le 17.

Si la mise en paiement intervient quelques jours avant les fêtes, il arrive parfois que le versement ne soit effectué qu'au mois de janvier, donc, en 2026. Cela concerne les nouveaux allocataires, inscrits entre le 1er et le 31 décembre 2025. Le virement, lui, est automatique.

Depuis 2009, les montants de la prime de Noël sont inchangés. Ils dépendent de votre situation sociale et, éventuellement, de votre situation familiale. En clair, le montant de la prime de Noël ne dépend pas de vos revenus. Vous bénéficiez de la prime de Noël de Pôle emploi, étant chômeur en fin de droits ? Dans ce cas, Pôle emploi verse un montant est fixe, quelle que soit la situation familiale. Il s'élève à 152,45 euros.

Si vous bénéficiez de la prime de Noël de la CAF (parce que vous êtes au RSA par exemple), dans ce cas, le montant dépend de votre situation familiale. Il est compris entre 152,45 euros pour une personne seule et 442,10 euros pour un couple avec quatre enfants (auxquels s'ajoutent 60,98 euros par personne supplémentaire). Voici la liste des montants de la prime de Noël en fonction de votre situation familiale :

152,45 euros : personne seule

: personne seule 228,67 euros : personne seule avec 1 enfant ou personne en couple sans enfant

: personne seule avec 1 enfant ou personne en couple sans enfant 274,41 euros : personne seule avec 2 enfants ou personne en couple avec 1 enfant

: personne seule avec 2 enfants ou personne en couple avec 1 enfant 320,14 euros : personne en couple avec 2 enfants

: personne en couple avec 2 enfants 335,39 euros : personne seule avec 3 enfants

: personne seule avec 3 enfants 381,12 euros : personne en couple avec 3 enfants

: personne en couple avec 3 enfants 396,37 euros : personne seule avec 4 enfants

: personne seule avec 4 enfants 442,10 euros : personne en couple avec 4 enfants

Vous souhaitez connaître ou vérifier le montant qui devrait vous être alloué en décembre prochain ? Rien de plus simple, mes-aides.gouv.fr vous permet de connaître vos droits, et notamment de savoir si vous avez droit à l'une des aides donnant droit à la prime de Noël comme le RSA.

La Caisse des allocations familiales verse la prime de Noël aux allocataires du RSA (revenu de solidarité active). Contrairement à des prestations sociales classiques comme la prime d'activité, la CAF ne procède pas à une étude de la situation de votre foyer (revenus, prestations sociales perçues, pension alimentaire…). L'octroi de la prime de Noël est automatique. Il n'est donc aucune utilité de contacter la Caisse des allocations familiales pour espérer le versement de la prime.

Vous êtes actuellement sans emploi ? France Travail (ex-Pôle emploi) se charge du versement de la prime de Noël auprès de certains chômeurs. Ces derniers doivent avoir épuisé leurs droits au chômage et percevoir l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Cela signifie donc que les chômeurs percevant des allocations chômage classiques, aussi appelée allocation de retour à l'emploi (ARE), ne sont pas éligibles. Pour rappel, l'allocation de solidarité spécifique concerne les chômeurs en fin de droits dont les ressources n'excèdent pas un plafond.

Vous êtes au RSA ? Dans ce cas, vous faites partie des foyers concernés par la prime de Noël de la CAF. Le montant de prime de Noël de la CAF, elle, dépend de la composition du foyer. Voici les montants qui étaient appliqués lors du dernier versement :

Personne isolée : 152,45 €

2 personnes (isolée avec 1 enfant ou couple sans enfant) : 228,67 €

3 personnes (isolée avec 2 enfants ou couple avec 1 enfant) : 274,41 €

Une personne isolée avec 3 enfants : 335,39 €

Couple avec 2 enfants : 320,14 €

Une personne isolée avec 4 enfants : 396,37 €

Couple avec 3 enfants : 381,12 €

Une personne isolée avec 5 enfants : 457,35 €

Couple avec 4 enfants : 442,10 €

Par personne supplémentaire : 60,98 €

Le cumul de la prime de Noël avec la prime d'activité est possible, sous condition. Si vous percevez la prime d'activité au mois de novembre ou décembre 2025, la somme de votre RSA socle et de votre prime d'activité doit être inférieure ou égale au montant du RSA socle correspondant à la composition de la famille. Si vous vous trouvez dans n'importe quelle autre situation, il vous sera impossible de cumuler la prime de Noël avec la prime d'activité.

La prime de Noël et l'AAH ne sont pas cumulables. L'allocation adulte handicapé ne fait pas partie des aides éligibles à la prime de Noël. La revalorisation régulière de l'AAH est la raison principale pour laquelle les deux aides ne sont pas cumulables. Cette dernière a été revalorisée de 25% en dix ans.