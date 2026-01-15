Livret A : encore une chute, voici le nouveau taux et son impact sur votre épargne !

LIVRET A. Comme prévu, le Livret A va voir son taux baisser au 1er février 2026. De quoi à nouveau amputer les montants des intérêts en fin d'année.

Il n'y avait pas beaucoup de suspense et le gouvernement n'a pas traîné à divulguer le taux du Livret A qui sera appliqué dès le 1er février 2026. Comme prévu, le gouverneur de France a donné ses recommandations ce 15 janvier et Bercy n'a pas attendu pour divulguer le taux finalement retenu. Ce sera 1,5% contre 1,70% depuis le 1er août et 2,40% l'an dernier à la même époque.

Avec la baisse de l'inflation, cette chute était attendue mais aura tout de même un petit impact sur l'épargne des Français. Les spécialistes, dont Philippe Crevel directeur du cercle de l'Epargne, avaient d'ailleurs anticipé un nouveau taux à 1,4%. "Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, conformément à la préconisation du Gouverneur de la Banque de France, fixera le taux du livret A à 1,5 % à compter du 1er février 2026. Ce taux reste supérieur à l'inflation (+0,8 en décembre pour la variation de l'IPC hors tabac) et continuera de bénéficier aux épargnants titulaires d'un livret A", assure de son côté le gouvernement, écartant donc la piste d'un petit coup de pouce supplémentaire.

En 2026, le taux du Livret A était de 1,70% mais baisse au 1er février à 1,50%. Cette baisse du taux fait déjà suite à plusieurs baisses ces derniers mois. En 2025, le taux du Livret A était ainsi de 3%, jusqu'à fin janvier, puis à 2,4% à partir du 1er février. Il avait baissé à nouveau pour s'établir à 1,70% au 1er août comme annoncé le 16 juillet 2025. En revanche, le LEP réservé aux ménages modestes bénéficie d'un petit coup de pouce de 0,5% pour s'établir à 2,5% au 1er février; Il était de 2,7% au 1er août 2025 contre 2,2% avec un strict calcul.

Avec un taux fixé à 1,5%, un éparnant ayant placé 1000 euros peut donc théoriquement espérer toucher des intérêts de 15 euros en fin d'année. Mais attention, le calcul devra prendre en compte le premier mois de l'année où le taux était de 1,7%. Ce calcul théorique est également valable dans le cas d'absence totale de mouvement sur votre Livret A (retrait ou abondement).

Pour rappel, le calcul des intérêts du livret A se produit les 1er et 16 de chaque mois, donc tous les quinze jours. En clair, si vous déposez de l'argent sur votre livret A entre le 1er et le 15 du mois, le calcul sera effectif dès le 16. Si vous effectuez un dépôt entre le 17 et la fin du mois, il faudra attendre le mois suivant pour que la date de la valeur soit prise en compte dans le calcul des intérêts. Vous avez réalisé un retrait ? Le calcul des intérêts s'opère sur la période en cours.

Le total des intérêts s'ajoute, lui, au capital à la fin de l'année. Lorsqu'on veut calculer ses intérêts, il convient ainsi de multiplier le solde de son livret par son taux et de le diviser par 24 (nombre de quinzaines dans l'année). Mais attention, ce calcul n'a qu'une valeur théorique. Pour calculer votre rendement, il vous faut prendre en compte tous les mouvements opérés sur le livret. Egalement, celui-ci se base sur un livret qui n'aurait enregistré aucun mouvement entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Quel est le plafond du livret A en 2026 ?

Le plafond du livret A est fixé à 22 950 euros, pour les particuliers. Le versement des intérêts peut toutefois dépasser cette limite. À titre indicatif, les associations bénéficient d'un plafond plus élevé, à 76 500 euros. Toute personne, qu'elle soit mineure ou majeure, peut ouvrir un livret A.

Peut-on avoir plusieurs livrets A en 2026 ?

En revanche, il n'est pas possible d'en détenir plusieurs dans différents établissements. Pour ouvrir un livret A, il faut signer un contrat écrit avec sa banque, détaillant les opérations autorisées (virement, versement, retrait, etc).

Toute personne, majeure ou mineure, peut avoir un livret A. L'établissement bancaire dans lequel vous souhaitez souscrire au livret A doit interroger l'administration fiscale pour vérifier que vous n'en possédez qu'un. L'établissement ne peut pas vous ouvrir un livret tant qu'il n'a pas cette réponse.

Ensuite, vous devez fournir à votre établissement une pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois. Pour les mineurs, pensez à vous munir d'une copie du livret de famille ou d'un acte de naissance. La signature d'un des parents sera également exigée.

Bon à savoir, un versement minimum de 10 euros est exigé lors de l'ouverture du compte, un montant qui tombe à 1,50 euro à la Banque Postale. Selon les établissements bancaires, divers moyens de paiement sont acceptés pour effectuer ce versement, chèque, espèces ou virement. La plupart des banques proposent désormais l'ouverture d'un livret A 100% en ligne, ou en agence si le client le souhaite.

Auparavant réservé aux clients de la Caisse d'Épargne, de la Banque Postale et du Crédit mutuel (sous le nom de livret bleu), le livret A peut être proposé par toutes les banques, y compris les banques en ligne, depuis 2009.

Il n'est pas possible de transférer un livret A d'une banque à une autre depuis le 1er janvier 2012. Ce transfert a été possible du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Désormais, il est nécessaire de clôturer votre livret A dans l'ancienne banque avant d'en ouvrir un nouveau dans un autre établissement bancaire. Si vous avez oublié l'existence d'un livret A et que le compte est resté inactif pendant 10 ans, il est automatiquement transféré vers la Caisse des dépôts qui le conserve, elle, 20 ans. Vous avez la possibilité de chercher gratuitement si vous êtes le titulaire d'un livret A que vous auriez oublié, et ainsi, effectuer une demande pour que le montant restant vous soit restitué.

C'est un des avantages de ce produit d'épargne réglementé. Les intérêts du livret A sont exonérés d'impôt sur le revenu. Ils ne sont pas non plus soumis aux prélèvements sociaux. Le Livret A permet aussi d'effectuer des virements et retraits sans limite de nombre, et sans frais. Enfin, Il permet à l'épargnant de disposer d'un capital disponible immédiatement.

Pour clôturer votre livret A, deux possibilités s'offrent à vous. Adresser un courrier à votre banque, ou vous déplacer directement en agence. Dans tous les cas, vous devez préciser les références du livret A et le numéro de compte où doivent être déposées les sommes restant sur le livret. Votre banque doit procéder à la clôture de votre compte dans les 15 jours ouvrés. Pour pouvoir prouver la date de réception de la demande par la banque, il faut envoyer le courrier en recommandé ou demander un accusé de réception au guichet. En cas de clôture du livret A en cours d'année, les intérêts sur la période courue depuis le début de l'année sont crédités au jour de clôture du compte.