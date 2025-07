Avant les vacances, Airbnb a envoyé un e-mail important : personne ne l'a lu, c'est pourtant une bonne nouvelle

La plateforme a adressé un e-mail qui mérite l'attention des destinataires.

Le message est arrivé le 3 juillet dernier dans les boîtes mails. Comme régulièrement, AirBnb a envoyé un e-mail à de nombreux Français. Si ces communications de la plateforme de location sont souvent techniques et n'incitent pas à la lecture, le dernier envoi est pourtant très important, tant pour les vacanciers que pour les hôtes. Et mieux vaut s'y pencher dessus : pour certains, il cache une bonne nouvelle ; pour d'autres, gare à la mauvaise surprise !

Aujourd'hui, lorsqu'une personne met un logement en location sur AirBnb, elle choisit des conditions d'annulation parmi quatre propositions : flexibles, modérées, fermes ou strictes. Cela n'est pas sans conséquences sur les voyageurs car cela influe sur le montant remboursé en cas d'annulation : de 100% à 0 euros, selon la date à laquelle la réservation est annulée.

Ces conditions, les personnes qui louent en ont connaissance avant de valider une réservation. Et lorsqu'elles sont trop strictes, cela peut rebuter certains, le risque de perdre de l'argent en cas de contre-temps étant trop important. "Plus de 40 % des voyageurs déclarent que l'annulation gratuite est l'un des critères les plus importants lorsqu'ils choisissent de réserver un séjour", nous explique AirBnb.

Surtout, la plateforme souligne que "à l'échelle mondiale, les hôtes qui sont passés d'une politique d'annulation dite 'stricte' à une politique dite 'ferme' gagnent en moyenne 10 % de revenus supplémentaires." Devant ce constat, AirBnb a décidé de modifier les règles du jeu pour offrir plus de souplesse aux voyageurs.

Dans son un e-mail envoyé au début des vacances, la plateforme explique que les conditions d'annulation strictes ne peuvent plus, depuis le 3 juillet, être appliquées sur les nouvelles annonces. Seules les annonces déjà en ligne peuvent les conserver, si elles le décident avant le 1er octobre. Sinon, elles disparaîtront également.

Une flexibilité supplémentaire pour les voyageurs à laquelle s'ajoutent la mise en avant des annonces qui permettent d'annuler gratuitement toute réservation plus de 48 heures après avoir réservé un bien, mais aussi d'autres souplesses sur les remboursements, plus favorables aux locataires. Désormais, les invités peuvent annuler et recevoir un remboursement complet s'ils annulent au moins 14 jours avant leur arrivée.

Des ajustements dans les règles de location censées être plus incitatives pour les voyageurs. Quant aux hôtes, AirBnb estime qu'ils ne seront pas lésés. "14 jours, cela laisse le temps aux hôtes de recevoir une nouvelle réservation."