Ce document officiel était faux : la caisse de retraite prévient les retraités

Le site de l'Assurance retraite (CNAV) a affiché des montants erronés.

La période de déclaration des revenus approche à grands pas, et pour des millions de Français, c'est le moment de rassembler tous les documents nécessaires. Parmi ces papiers essentiels figurent les attestations fiscales fournies par les employeurs ou les caisses de retraite. Ces documents précieux récapitulent facilement les sommes perçues durant l'année écoulée et permettent de vérifier les montants pré-remplis par le fisc.

Ces attestations sont désormais généralement disponibles très simplement en ligne. Il suffit de les télécharger dans son espace dédié. C'est le cas sur le site officiel lassuranceretraite.fr. Le document était disponible dès janvier via le service en ligne "Consulter le montant déclaré à l'administration fiscale".

Problème, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) a alerté les retraités sur une anomalie technique survenue en début d'année. "Une erreur technique a entraîné l'affichage d'un montant incorrect de l'impôt sur le revenu prélevé à la source", précise l'organisme sur son site internet. Cette erreur concernait spécifiquement les attestations générées via le service en ligne durant cette période. Le problème touchait uniquement l'affichage du montant du prélèvement à la source sur les documents téléchargés. Cela peut donc créer de la confusion au moment de comparer le montant affiché sur cette attestation officielle et celui affiché par le fisc sur le site des impôts.

Le montant fourni au fisc était-il donc faux ? Non, la CNAV se veut rassurante : "Cette anomalie technique concernait uniquement l'affichage du montant déclaré à l'administration fiscale dans votre espace en ligne. Rassurez-vous, aucune erreur n'a été transmise à l'administration fiscale elle-même : les montants déclarés par nos services étaient corrects ". Les données transmises au fisc restent exactes et les montants pré-remplis sur les déclarations de revenus ne sont pas affectés.

"Nos équipes ont supprimé cette erreur dès sa détection ", assure la CNAV. L'organisme précise qu'"aucune démarche supplémentaire n'est nécessaire de votre part : les données transmises à l'administration fiscale sont correctes et à jour". Si vous avez téléchargé ce document en début d'année, mieux vaudrait donc recommencer avant la période déclarative 2026. Cela vous évitera quelques questions au moment de remplir votre déclaration d'impôts. Si vous avez des questions, la CNAV précise justement que les retraités peuvent "contacter nos conseillers au 3960 ou via votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr'".