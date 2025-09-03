Ce prélèvement automatique tombe fin septembre : il va faire mal au portefeuille de nombreux Français

La rentrée apporte son lot de dépenses mais aussi un prélèvement trop souvent oublié par de nombreux ménages.

Fournitures scolaires, inscriptions aux activités extra-scolaires, cantines pour les ménages comprenant des infos, mais aussi révision de la chaudière ou de la voiture avant l'hiver, travaux d'entretien de la maison ou encore frais de santé avant l'hiver... Le mois de septembre est synonyme de dépenses multiples pour de nombreux ménages français. Mais dans ce tourbillon de factures, beaucoup oublient un prélèvement automatique qui peut sérieusement plomber le budget : le solde de l'impôt sur le revenu.

En effet, depuis la mise en place du prélèvement à la source en 2019, les contribuables ont parfois tendance à perdre de vue cet impôt qui est directement ponctionné sur leurs revenus tout au long de l'année. Pourtant, la déclaration de revenus effectuée chaque printemps sert justement à faire le point sur sa situation fiscale et à régulariser le montant de l'impôt dû au titre de l'année précédente.

Trois scénarios sont alors possibles : soit le montant prélevé à la source correspond exactement à l'impôt dû et il n'y a rien à faire, soit il y a eu un trop-perçu et le fisc a procédé à un remboursement cet été, soit au contraire il reste un complément d'impôt à payer. C'est dans cette dernière situation que de mauvaises surprises attendent certains contribuables fin septembre...

Si votre taux de prélèvement à la source était sous-évalué par rapport à vos revenus réels ou si vous avez bénéficié d'une avance de réductions ou crédits d'impôts trop importante en janvier, vous devrez vous acquitter d'un solde d'impôt auprès de l'administration fiscale. Le montant et les modalités de paiement sont indiqués sur votre avis d'impôt disponible dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr depuis fin juillet-début août.

Deux cas de figure existent et ont été détaillés par le fisc avant cette nouvelle campagne de prélèvements :

Si le montant du solde est inférieur ou égal à 300€, il sera prélevé en une seule fois sur votre compte bancaire le 25 septembre 2025.

Si le montant est supérieur à 300€, il sera prélevé en quatre échéances mensuelles : 25 septembre, 27 octobre, 27 novembre et 29 décembre 2025.

Vous l'avez compris, le premier (ou seul) prélèvement arrivera très prochainement mais tous ces frais ont la douloureuse particularité d'intervenir à chaque fois en fin de mois. Soit le plus souvent sur des comptes en banque dégarnis...

Afin que ces prélèvements se déroulent sans accroc, vous avez jusqu'au 14 septembre inclus pour mettre à jour vos coordonnées bancaires auprès de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), via votre espace particulier ou en contactant votre centre des finances publiques.

Pour éviter ce genre de régularisation en fin d'année, le mieux est encore d'actualiser votre taux de prélèvement dès que votre situation évolue (hausse ou baisse de revenus, changement de situation familiale...). Vous pouvez le faire à tout moment via votre espace particulier sur impots.gouv.fr. Le nouveau taux sera appliqué au plus tard le troisième mois suivant votre demande.