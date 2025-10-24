Budget 2026 : des hausses d'impôts, de nouvelles taxes et d'autres augmentations à venir ?

Le budget 2026 arrive dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ce vendredi pour le débat sur le volet "recettes" du PLF. Après le rejet de le version amendée du texte en commission, les députés pourraient intégrer des impôts supplémentaires, mais aussi des suppressions de taxes.

Le gouvernement a jusqu'au 31 décembre pour promulguer le projet de loi de finances (PLF) et le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) au Parlement, mais la pari est loin d'être gagné. Le budget 2026 a échoué à la première étape : l'examen de la partie "recettes" du texte en commission des finances de l'Assemblée nationale. Le texte a été largement rejeté avec 37 voix contre et 11 pour. Seuls les élus Renaissance l'ont soutenu, face à l'opposition de la gauche, de la droite et de l'extrême droite. Les alliés du camp présidentiel se sont, pour leur part, abstenus.

Le volet "recettes" du PLF qui avait été modifié par de nombreux amendements sera finalement présenté dans sa version initiale à l'Assemblée nationale à compter du vendredi 24 octobre pour des débats qui s'annoncent houleux et devraient reprendre certains des amendements votés. Les députés auront une dizaine de jours avant de voter pour ou contre l'adoption de cette partie du budget 2026, dont l'objectif est de récolter 14 milliards d'euros. Une ambition qui passe inévitablement par une hausse des impôts qui concernent l'ensemble des Français.

L'examen du budget 2026 se poursuivra ensuite avec le volet "dépenses" du PLF et son objectif d'économiser 17 milliards d'euros pour finalement réduire le déficit de 31 milliards d'euros et le réduire à 4,7 % du produit intérieur brut (PIB) selon les ambitions du Premier ministre. Le gouvernement a toutefois laissé une petite marge de manoeuvre aux négociations à l'Assemblée, tant que le déficit reste inférieur à 5 % du PIB. Les députés auront ensuite à débattre du PLFSS pour compléter le budget de l'année prochaine. Des étapes qui risquent également de recontrer des obstacles, notamment sur la suspension de la réforme des retraites.

Une hausse de l'impôt sur le revenu généralisée...

La copie gouvernementale du budget 2026 prévoit une année blanche, soit la non-indexation du barème de l'impôt sur l'inflation. Tous les ans, le niveau de l'impôt augmente du même niveau que l'inflation - évaluée à 1,1% en 2025 et estimée à 1,3% pour 2026 - pour tenir compte que de la hausse des prix, sauf en cas d'année blanche. Or, un gel du barème augmente mécaniquement le montant de l'impôt sur le revenu pour la quasi-totalité des ménages. Certains foyers fiscaux ayant connu une hausse de revenus sont même susceptibles de changer de tranche et de payer plus d'impôts. Par ailleurs, 200 000 foyers fiscaux se trouvant dans la première tranche et donc non-imposables risquent de devoir payer des payer impôts en cas de gal du barème. Cette année blanche avait été partiellement retoquée en commission grâce à l'adoption d'un amendement prévoyant l'indexation du barème de l'impôt sur l'inflation uniquement pour la première tranche et donc pour les foyers non-imposables.

Cette hausse des impôts doit aussi concerner les retraités. Les personnes à la retraite qui bénéficient d'un abattement fiscal de 10 % au titre des frais professionnels doivent voir ce dernier remplacer par un abattement forfaitaire de 2 000€. Un changement permettant d'améliorer le pouvoir d'achat des retraités les moins aisées, en augmenter l'effort demandé à tous les autres. La mesure avait été retoquée par un amendement soutenu par la majorité de l'opposition en commission.

... plus de nouvelles taxes et des avantages rabotés

En plus de l'augmentation de l'impôt sur le revenu, les ménages risquent de perdre en pouvoir d'achat à cause de la suppression de 23 niches fiscales, sur les 474 existantes. Si la suppression de certaines des niches visées, car jugées obsolètes, touchant trop peu de personnes ou inefficaces, ne devrait pas faire polémique, d'autres suppressions vont avoir des conséquences directes sur les Français. Voici quelques exemples :

La fin de la réduction d'impôt sur les frais de scolarité dans le secondaire et le supérieur

La baisse ou la fin de l'exonération des cotisations pour les apprentis

La hausse des charges patronales de 8% sur les avantages en nature comme les tickets-restaurants ou les chèques-vacances.

La réduction progressive de l'avantage fiscal sur les biocarburants comme le E85

La fiscalisation des indemnités journalières des affections longue durée.

A noter que les deux dernières mesures avaient étaient supprimées du budget 2026 en commission des finances.

Les Français concernés vont devoir renoncer à ces avantages et en parallèle, ils vont voir de nouvelles taxes apparaître. La copie du budget 2026 table notamment sur trois nouvelles taxes : celle visant les petits colis, d'une valeur inférieure à 150€, en provenance d'un pays hors de l'Union européenne qui s'élèveront à 2€ par article ; celle sur le vapotage taxant de 30 à 50 centimes chaque flacon de 10 ml selon le taux de nicotine ; et celle sur les emballages plastiques non recyclés que s'élèveront à 30€ par tonne en 2026 et progresseront tous les ans jusqu'à atteindre les 150€ par tonne en 2030.

Des impôts et des taxes opposés aux plus hauts revenus

Plusieurs impôts et taxes concernant uniquement les Français les plus aisés ont été annoncés et/ou prolongés à l'occasion du budget 2026. Certaines mesures sont en bonne voie pour être validées à l'Assemblée nationale, mais d'autres sont susceptibles d'évoluer comme la nouvelle taxe visant les holdings patrimoniales, proposée par le gouvernement en alternative à la taxe Zucman.

La création d' une taxe sur les holdings patrimoniales qui sont parfois utilisées par les plus fortunés pour contourner l'impôt. Cette taxe vise à faire échec à ces stratégies de contournement par la thésaurisation de revenus. Une mesure présentée comme une lutte contre l'optimisation fiscale par Sébastien Lecornu durant son discours de politique générale. En commission, cette taxe a été supprimée et remplacée par erreur par une taxe sur les holdings patrimoniales devant être récoltée uniquement à la mort du propriétaire. Certains députés croyaient compléter le dispositif et non le remplacer. L'erreur ne devrait pas se reproduire dans l'hémicycle.

La prolongation de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) mise en place lors à l'occasion du budget 2025. Il s'agit d'une surtaxe appliquée aux ménages dont les revenus dépassent 250 000 euros pour un célibataire et 500 000 euros pour un couple. Elle fixe un taux minimal d'imposition de 20 %. Elle s'ajoute en réalité à la contribution exceptionnelle pour les hauts revenus (CEHR) qui cible les mêmes foyers fiscaux ainsi qu'à leurs impôts sur le revenu pour qu'ils soient bien imposés d'au moins 20 %. Pensée pour durer une année, cette mesure a finalement été pérennisée jusqu'au retour du déficit à 3% du PIB, soit jusqu'en 2029 selon les projections gouvernementales.

La prolongation de la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises également mise en place avec le budget 2025. Cet impôt vise les 400 plus grandes entreprises françaises et oppose un taux d'imposition de 10,3 % pour les entreprises ayant chiffre d'affaires compris entre 1 et 1,1 milliard d'euros et un taux de 20,6 % pour celles ayant un chiffre d'affaires compris entre 3 et 3,1 milliards d'euros. Si cet impôt est reconduit, il est divisé par deux par rapport à l'année dernière.

Durant les débats en commission des finances, certains impôts concernant les plus hauts revenus avaient été ajoutés par des amendements. Ces taxes visaient notamment les Français bénéficiant d'optimisation fiscale à l'étranger. Elles ne sont pas présente dans la version du PLF examinée à l'Assemblée, mais elles pourraient de nouveau être ajoutées.

La création d'un impôt pour les Français aux hauts revenus expatriés dans des paradis fiscaux a été proposée par un amendement de LFI et votée. Il s'agit d'une contribution sur "les plus hauts revenus", soit à partir de 230 000€ environ, en cas de départ vers un pays à la fiscalité généreuse. Pour déterminer les paradis fiscaux concernés par la taxe, il est proposé de retenir les pays "pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 40% à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine". A noter que l’impôt payé auprès du pays de résidence pourrait être déduit de l’impôt français.

Le retour de l'"exit taxe" dans sa forme de 2019 visant à freiner l'évasion fiscale. Il est question de taxer un contribuable domicilié fiscalement en France et détenant des actions lorsqu'il transfère son domicile fiscal hors de France sur la plus-value latente qui résulterait de la vente de ses actions.

Une baisse d'impôt pour les entreprises

Si les augmentations de taxes ou d'impôts sont nombreuses dans la copie du budget, les baisses de charges sont nettement moins présentes. Une seule mesure fiscale significative prévoit une baisse de l'impôt pour les entreprises, notamment de l'impôt de production ou cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cet impôt, qui "pèse sur la production de nos petites et moyennes entreprises" selon Sébastien Lecornu, baissera avant d'être définitivement supprimé en 2028, soit deux ans plus tôt que prévu. "Afin de soutenir la dynamique de réindustrialisation française et d'accompagner nos petites et moyennes entreprises et nos entreprises de taille intermédiaire, il est proposé de reprendre, dès 2026, la suppression progressive de la CVAE", indique le projet de loi de finances. Le gouvernement estime que cette baisse se traduirait par 1,3 milliard d'euros de recettes en moins.