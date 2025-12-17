Les impôts vont contrôler l'argent donné à Noël : on a demandé au fisc

Vous avez certainement lu que l'argent versé à ses proches à Noël devait être déclaré et sera contrôlé par le fisc ? On a demandé aux impôts ce qu'il en était vraiment.

Fini le chèque glissé dans une carte de voeux ou les billets déposés sous le sapin de Noël ? De simples annonces du ministère de l'Economie ont semé le trouble avant les fêtes de fin d'année. Elles concernent la déclaration de dons. Sur les réseaux sociaux, on a dans la foulée déniché de nombreux messages très affirmatifs.

Ils laissent penser que le moindre don en famille ou à un proche devra obligatoirement être signalé au fisc... Y compris l'argent de poche ou le petit billet glissé à ses enfants ou petits-enfants. "Si tu veux donner 100 balles à ton fils eh ben (sic) tu devras le déclarer", peut-on ainsi lire.

Qui dit vrai, quelles sont les règles en vigueur et y aura-t-il un changement en 2026 ? Pour y voir plus clair, nous avons contacté la Direction générale des Finances publiques (DGFIP). Et sa réponse est très simple : "Il n'y a absolument aucune nouveauté sur le plan fiscal", nous assure Bercy qui se montre même très clair à ce sujet : "Non, vous n’aurez pas à déclarer vos cadeaux de Noël, ni les présents d’usage (cadeaux d’anniversaire, de mariage, de naissance, etc.). Rien ne change en matière de législation fiscale, les informations relayées ces derniers jours ont pu laisser penser que “tous les dons”, même les plus courants, devraient être déclarés : c’est faux."

Alors d'où vient la confusion ? Il y a bien un changement au 1er janvier 2026, que nous vous avions déjà annoncé. Il concerne seulement le mode de déclaration pour certains dons. Jusqu'ici, il était possible de les déclarer en ligne ou via un document papier, le formulaire Cerfa 11278. Ce ne sera désormais plus possible que sur internet, sauf pour les contribuables qui n'ont pas accès à une connexion.

Mais quels dons exactement sont concernés par cette déclaration à faire au fisc ? "Les présents d'usage — c'est-à-dire les cadeaux offerts à l'occasion d'un événement (Noël, anniversaire, etc.) et d'une valeur raisonnable — ne sont pas concernés par la déclaration. Il n'y a pas de nouvelle imposition sur ces cadeaux : le changement au 1er janvier ne modifie pas les règles sur les droits de donation ou la fiscalité des petits cadeaux entre proches", nous précise Bercy.

Vous ne devez donc déclarer que "les sommes d'argent versées en dehors de ces événements", et seuls les dons d'un montant important sont susceptibles d'éveiller l'attention du fisc. "Les dons manuels de biens de valeur (bijoux, œuvres d'art, véhicules, etc.) et les actions transmises entre particuliers" doivent également être déclarés, nous précise la DGFIP.

Pour rappel, c’est le bénéficiaire du don, celui qui le reçoit, qui doit faire la déclaration. Ne négligez pas cette règle : la déclaration est obligatoire mais ne donne pas forcément lieu au paiement d'une taxe. Bercy nous confie d'ailleurs qu'en 2024 comme en 2025, "moins de 1,7 % des déclarations de dons effectuées en ligne ont donné lieu au paiement de droits de donation. Cette proportion extrêmement faible confirme que la quasi-totalité des dons déclarés ne sont pas fiscalisés".

La raison ? Des exonérations nombreuses, des abattements importants ou encore une absence de fiscalité sur certains cadeaux déclarés. Des abattements existent effectivement en fonction du lien de parenté, renouvelables tous les 15 ans. Entre parents et enfants, il est ainsi possible de donner jusqu'à 100 000 euros tous les 15 ans sans payer de droits.