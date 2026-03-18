L'Assurance Maladie change de mail, voici ce qu'il faudra surveiller en avril

L'Assurance Maladie change ses mails dès avril et rappelle les bons réflexes face à la multiplication des tentatives d'escroquerie.

Les mails de l'Assurance maladie vont changer. Si vous recevez régulièrement des mails de la CPAM pour vous avertir d'un remboursement ou d'une mise à jour d'un dossier, vous allez rapidement voir la différence.

L'objectif est double : assurer une meilleure lisibilité des mails et contrer les tentatives d'arnaque. "L'Assurance Maladie fait évoluer l'apparence de ses courriels (e-mails). À partir du mois d'avril, de nouveaux formats seront progressivement utilisés", assure-t-elle sur son site officiel.

Comment repérer les changements ? Par la couleur tout d'abord avec du bleu à gogo ! Le logo de l'Assurance Maladie ne change pas et sera désormais placé à gauche du message. Des intertitres et blocs en bas, tous en bleu, peuvent faciliter la lecture. "En bas du message, des logos permettent d'accéder directement aux plateformes de téléchargement pour installer l'application Compte ameli sur son téléphone", explique aussi l'Assurance Maladie.

Cette évolution intervient dans une période où les tentatives d'escroquerie se multiplient. Selon une enquête de la Fédération bancaire française, "51 % des Français âgés de 18 ans et plus déclarent avoir déjà été confrontés à une tentative d'escroquerie aux données bancaires".

Or les escrocs adaptent constamment leurs techniques. Depuis janvier, une nouvelle forme d'arnaque cible justement spécifiquement les assurés : "des mails usurpant l'identité et les couleurs de la newsletter de l'Assurance Maladie incitent à effectuer des démarches pour commander une nouvelle carte Vitale". Ces messages frauduleux demandent un paiement pour couvrir de prétendus frais de livraison, alors que "l'Assurance Maladie ne facture jamais de frais de livraison et la création et l'envoi d'une nouvelle carte Vitale sont gratuits".

La CPAM prévient aussi que les messages d'escroquerie jouent le plus souvent sur l'urgence pour créer un sentiment de panique et vous pousser à la faute. "La technique frauduleuse est toujours la même : le message, d'apparence légitime, incite à effectuer une démarche dans l'urgence, dans le but de récupérer des données personnelles ou de dérober de l'argent". Les thèmes les plus exploités concernent le renouvellement de la carte Vitale, l'actualisation du dossier pour maintenir les droits, une demande de coordonnées bancaires pour un virement ou une prétendue fraude sur le compte ameli.

Alors, comment faire pour distinguer les "vrais" mails des tentatives d'arnaque ? L'Assurance Maladie recommande de vérifier systématiquement l'adresse de l'expéditeur qui doit se terminer par "@app.assurance-maladie.fr, @assurance-maladie.fr, @info.ameli.fr ou @ameli.fr". Les messages légitimes sont envoyés au nom de "Votre Assurance Maladie". L'organisme rappelle qu'il "ne demandera jamais par courriel les identifiants de connexion, les informations médicales ou bancaires, ou le paiement d'un service". En cas de doute, trois réflexes s'imposent : ne jamais cliquer sur les liens suspects, accéder directement au site ameli.fr et modifier ses informations uniquement depuis son espace personnel sécurisé.