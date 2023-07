Voici ce que vous devez gagner pour vivre confortablement dans chacune de ces villes françaises

Une méthode de calcul a été établie afin de connaître la rémunération à obtenir pour vivre sans se soucier de son compte en banque.

Faire les comptes au centime près, c'est le quotidien de millions de Français. Chaque jour, dans de nombreux foyers, la calculette est de sortie pour faire les courses, payer les factures et tenter de se dégager une petite manne financière pour les loisirs. Ce casse-tête, une partie de la population ne le connaît pas en raison d'une certaine aisance sur le compte en banque. Sans avoir des millions d'euros de côté, ces foyers peuvent se permettre de vivre sans trop faire attention et en s'octroyant quelques écarts. Cependant, le train de vie n'est pas le même entre Paris et Guéret. De la capitale à la préfecture de la Creuse, les revenus à disposer pour pouvoir vivre confortablement ne sont pas les mêmes.

L'Observatoire des inégalités, par sa découpe de la population en fonction des salaires et aides perçus, a permis d'établir un seuil d'aisance financière. Dans son dernier rapport de mai 2023, l'organisme estime qu'à partir de 2693€ mensuels, une personne seule fait partie de la classe aisée. Un montant qui augmente mécaniquement en fonction de la situation (seul ou en couple, avec ou sans enfants…).

Personne seule Famille monoparentale Couple sans enfant Couple avec un enfant de moins de 14 ans Couple avec deux enfants de plus de 14 ans Seuil de la classe aisée 2693€ 3501€ 4040€ 4847€ 6733€

Jusqu'à 50% d'écart avec Paris

Cependant, il ne s'agit là que d'une moyenne nationale. Entre les métropoles et les communes moyennes, le revenu nécessaire pour avoir un quotidien sans tracas financiers varie inéluctablement. Selon la formule de l'Observatoire des inégalités, il faut ajouter 43% au niveau de vie médian de chaque commune pour obtenir le montant correspondant. Le résultat obtenu est une moyenne sur l'ensemble des situations. Voici le résultat pour les dix plus grandes villes de France et cinq autres préfectures choisies pour donner une représentativé de la France en mêlant grandes métropoles et villes moyennes de province. Ces chiffres, obtenus à partir des données de l'INSEE auquel on a ajouté 43%, sont indiqués pour une personne seule :

Paris : 3404,59€

Marseille : 2308,26€

Lyon : 2877,88€

Toulouse : 2554,93€

Nice : 2446,49€

Nantes : 2736,07€

Montpellier : 2248,68€

Strasbourg : 2290,38€

Bordeaux : 2783,73€

Lille : 2333,28€

Bourg-en-Bresse : 2298,73€

Charleville-Mézières : 2129,51€

Bastia : 2318,98€

Guéret : 2415,51€

Mende : 2600,22€

L'écart peut être frappant : entre les grandes villes et les préfectures de départements plus ruraux, c'est un écart allant jusqu'à 50% qui est affiché ! Quand il faut gagner moins de deux SMIC à Charleville-Mézières afin d'avoir un train de vie aisé, il en faut presque trois à Paris. Symbole que l'aisance financière dépend véritablement de son cadre de vie...