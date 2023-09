Evitez ces produits - ils coûtent plus cher alors que les portions ont diminué, la liste complète

Plusieurs marques ont diminué la quantité de leurs produits alors que les prix continuent d'augmenter.

Jusqu'à +45% de prix au kilo pour des glaces, +43% pour un soda... Plusieurs enseignes de supermarchés tirent la sonnette d'alarme et ont décidé d'afficher en plein magasin les marques qu'elles accusent de "shrinkflation". La "shrinkflation", c'est ce procédé qui consiste à vous vendre plus cher des produits en diminuant leur quantité dans l'emballage. Plusieurs exemples sont frappants.

Si vous appréciez le thé glacé par exemple, peut-être n'avez vous pas remarqué que votre marque préféré avait diminué la taille de ses bouteilles. Le prix est pourtant resté le même ! C'est la même chose pour ces bâtonnets de glace moins volumineux et désormais plus chers, ou encore ces paquets de chips qui ne contiennent plus grand-chose hormis de l'air et qui font un trou dans le budget.

La chaîne de magasins Carrefour a même dressé la liste des produits concernés, sur le principe du "name and shame" : "nommer et couvrir de honte". Dis plus facilement : exposer à la vue de tous les marques qui ont recours à cette méthode. "Il n'est pas question d'interdire la vente de certains produits, ni de dissuader les consommateurs d'acheter telle ou telle référence, mais d'informer le plus clairement possible nos clients", a tenu à préciser Stefen Bompais, directeur de la communication clients de Carrefour, à LSA.

Dans tous les magasins Carrefour, une étiquette indiquant la shrinkflation du produit est désormais apposée. Au total, 26 produits ont été recensés par Carrefour comme ayant vu leur contenance diminuer et leur prix augmenter dans les magasins de l'enseigne. Des marques connues telles que Lipton Ice Tea, Lindt, La Laitière, Lay's, ou encore Milka et Oreo sont concernées. Voici la liste précise des produits avec la marque, la référence du produit, le changement de format et l'augmentation que ça représente :

Prix/Kg Amora Bocal de mayonnaise Amora 470 grammes 385 grammes 34,40% Côte d'Or (produit sous licence) Ball Cones Côte d'Or Vanille 298 grammes 280 grammes 35,36% Côte d'Or (produit sous licence) Ball Cones Côte d'Or Choco 298 grammes 280 grammes 35,36% Daim (produit sous licence) Batônnets de glace Daim x4 282 grammes 258 grammes 45,33% Dolce Gusto D.Gusto Grande Intenso 144 grammes 132 grammes 8,43% Dolce Gusto Dosettes Dolce Gusto Espres Milano 112 grammes 99 grammes 12,90% Dolce Gusto Dosettes Dolce Gusto Décaféiné Red x16 112 grammes 99 grammes 12,90% Dolce Gusto Dosettes Dolce Gusto Décaféiné x16 96 grammes 88 grammes 9,09% Findus Colin d'Alaska à la bordelaise Findus 400 grammes 380 grammes 26% Guigoz Lait bébé en poudre de 1 an à 3 ans Guigoz 0,9 kg 0,83 kg 4,28% La Laitière Glace en bac vanille pécan La Laitière 510 grammes 490 grammes 30,10% La Laitière Glace en bac rhum raisin La Laitière 510 grammes 490 grammes 30,10% Lay's 2X150 grammes chips naturel sel Lay's 300 grammes (2x150g) 250 grammes 25,75% Lay's 150 grammes chips finement salées Lay's 150 grammes 135 grammes 27,09% Lindt 2x110 grammes tablette chocolat lait noisettes Lindt 220 grammes (2 x 110 grammes) 200 grammes (2x 100 grammes) 20,71% Lindt 3x110 grammes tablette chocolat noir extra fondant Lindt 330 grammes (3 x 110 grammes) 300 grammes (3x 100 grammes) 25,94% Lipton Ice Tea Ice Tea Pêche - Boisson thé glacé pêche zéro sucres Ice Tea de Lipton 1,5 litres 1,25 litres 40,08% Lipton Ice Tea Lipton Ice Tea Citron Citron Vert - Boisson au thé Ice Tea 1,5 litres 1,25 litres 43,50% Lipton Ice Tea Lipton Ice Tea Pêche, pack de 4x1,5l 6 litres (4x1,5 litres) 5 litres (4x1,25 litres) 42,78% Milka 4 batonnet de glaces chocolat & vanille MILKA 284 grammes 260 grammes 43,39% Milka Ball Top Cones Milka 288 grammes 276 grammes 32,72% Oreo Ball Top Cones Oreo 274 grammes 264 grammes 32,00% Pliz Nettoyant ménager cire brillance et soin Pliz 0,3 litres 0,25 litres 36,81% Pliz Nettoyant ménager parfum floral et lavande Pliz 0,3 litres 0,25 litres 36,81% Viennetta Viennetta Caramel - Dessert glacé biscuit caramel Viennetta 350 grammes 320 grammes 9,37%

"Tant que les prix n'auront pas bougé, elles resteront en magasin", a ajouté le communiquant de Carrefour, interrogé par LSA. Attention toutefois, si vous êtes un habitué des courses en ligne via le drive ou la livraison à domicile, prenez le soin de bien lire la liste puisque Carrefour n'applique pas la même démarche sur site. Aucune indication n'est donnée aux clients qui remplissent leur caddie sur internet...