Les banques les cachent et ils coûtent cher : voici les frais de découvert les plus élevés

Le "palmarès" des établissements bancaires pratiquant les tarifs les plus élevés lorsque le compte est en négatif est connu.

232€ : c'est le montant moyen du découvert mensuel de 10 millions de Français. Chaque mois, une personne majeure sur cinq dépense plus que ce dont elle dispose sur son compte bancaire, principalement en raison de la hausse des prix, d'une situation financière déjà fragile ou encore à cause d'une importante dépense imprévue (étude Panorabanques, 2023). Un écart financier qui coûte (très) cher car les banques font payer des frais aux clients qui n'arrivent déjà pas à boucler leur fin de mois.

Sauf que la loi n'encadre pas vraiment ces pratiques et offre même des largesses d'action aux établissements bancaires. C'est simple : si, sur une durée de trois mois, le découvert moyen est inférieur à 400€, les banques appliquent un forfait qui va au-delà des règles bancaires habituelles en vigueur, tout en étant parfaitement légal. Cette facture est appelée "minimum forfaitaire d'intérêts débiteurs" par les banquiers. Concrètement, ce sont les agios minimum payés pour un découvert, quel qu'il soit, entre 1 centime et 400€, au cours d'un trimestre.

Les banques ne l'affichent pas en grand sur les vitrines de leurs agences ou encore sur leur site internet. Pour trouver ces détails cachés, il faut se plonger dans les contrats, dans la partie généralement appelée "Découverts et crédits" pour trouver la ligne... Quand celle-ci est clairement mentionnée. Par exemple, la BNP et la Banque populaire affichent publiquement les prix, quand le Crédit agricole marque simplement qu'un "minimum forfaitaire" sera perçu et qu'il faut se rendre en agence pour les détails.

Entre les banques, les tarifs de cette "amende" varient entre 1,50 et 16€. L'Observatoire des tarifs bancaires a classé les établissements du moins cher au plus cher :

La Banque postale : 1,50€

Banque Chalus : 3€

Bred Banque Populaire : 3€

Crédit agricole Centre France : 3€

Caisse d'épargne Île-de-France : 3€

Caisse d'épargne Grand Est Europe : 3,50€

Caisse d'épargne Loire-Centre : 3,50€

Caisse d'épargne Rhône Alpes : 3,50€

Caisse d'épargne Cote d'Azur : 3,55€

Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon : 3,57€

Caisse d'épargne Hauts de France : 3,60€

Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes : 4€

Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire : 4€

Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées : 4€

Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse : 4€

Crédit mutuel Océan : 4€

Crédit mutuel Bretagne : 4,30€

Crédit mutuel du Sud-Ouest : 4,30€

Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté : 4,50€

Hello bank! : 4,50€

Banque populaire Rives de Paris : 5€

Banque populaire Val de France : 5€

Caisse d'épargne Normandie : 5€

CIC : 5€

Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique : 5,10€

Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin : 5,10€

Banque populaire Grand Ouest : 6€

BNP Paribas : 7€

Société Générale : 7€

Banque de Savoie : 9€

Banque populaire Auvergne Rhône Alpes : 9€

Banque populaire du Nord : 9,90€

Banque populaire Méditerranée : 10€

HSBC : 10€

Banque Dupuy de Parseval : 12,50€

Banque Marze : 12,50€

Banque populaire du Sud : 12,50€

Banque populaire Bourgogne-Franche-Comté : 13€

Banque populaire Alsace Lorraine Champagne : 15€

Banque populaire Occitane : 16€ Ces plantes de jardin doivent être taillées en octobre pour favoriser une croissance maximale au printemps Il permet de nettoyer rapidement la vitre du four et de la rendre incroyablement brillante



Tous les trois mois, ces montants peuvent donc vous être imputés pour le moindre découvert (sauf disposition contraire dans votre contrat). Pourtant, en appliquant ces forfaits, les banques engrangent bien plus que ce qu'elles ne devraient percevoir dans le cadre de ces découverts.

Prenons un exemple simple : je suis client à la Banque populaire du Nord. Le 20 du mois, je suis à découvert 200€ et le reste jusqu'au 31 inclus. Les deux mois suivants, je ne suis pas à découvert. La banque va me facturer à la fin du trimestre 9,90€ de frais d'agios, alors que le calcul classique aurait dû entrainer des frais de 1,11€ (calcul effectué sur la base de la brochure de l'établissement bancaire).

En revanche, si, sur la même période, mon découvert est de 401€, l'autre mode de calcul s'applique et me coûte bien moins cher : la Banque populaire du Nord ne facture là que 2,22€.

Une situation "ubuesque" et "scandaleuse" pour l'UFC-Que choisir qui a demandé au ministère de l'Economie de changer la loi sur ces minimums d'agios en dessous de 400€ de découvert.

Il est toutefois à noter que pour les personnes en situation de fragilité financière (inscrites au fichier central des chèques de la Banque de France ou déclarées recevables à la procédure de surendettement), des dispositions existent pour limiter les frais appliqués par les banques en cas d'un quelconque incident de paiement.