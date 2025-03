Les propriétaires doivent payer cette facture pour leurs locataires, beaucoup se font surprendre

Peu de propriétaires savent qu'ils sont redevables de cette charge.

Tout au long de l'année, de nombreuses charges pèsent sur les propriétaires, même lorsqu'ils ont un locataire. Toutes les dépenses, de copropriété notamment, ne sont pas imputables à l'occupant des lieux. Le détenteur du bien doit aussi mettre la main à la poche, en plus de ses charges fiscales. Pour éviter les litiges, la loi encadre assez précisément ce qui doit être payé par chacune des parties.

Dans cette liste, l'une des dépenses est à la charge du propriétaire. Or, peu d'entre eux la connaissent, alors qu'elle coûte entre 50 et 150 euros et qu'elle est effectuée pour le compte du locataire. Une mauvaise surprise souvent découverte après la signature du bail.

Après avoir épluché de nombreux dossiers et contractualisé la location, le travail ne s'arrête pas là pour le propriétaire ou le syndic chargé de la gestion du bien. Lorsque le locataire a posé ses cartons dans un appartement, arrive la question de son identification au sein de l'immeuble. Si le nouvel occupant doit penser à changer son nom sur la boîte aux lettres, un autre changement ne doit pas être oublié : celui sur l'interphone.

Sur certains, il suffit de changer le petit bout de papier avec le nom correspondant au bouton. Sur d'autres, seuls les numéros d'appartements sont indiqués et ne nécessitent donc aucun ajustement. Mais sur certains, plus sophistiqués, il est nécessaire de faire une mise à jour plus poussée pour modifier le nom relié à l'habitation.

Pour les interphones anciens, l'étiquette doit parfois être changée par le prestataire chargé de l'interphonie. Celui-ci doit donc se déplacer, moyennant 40 à 50 euros. Pour les interphones numériques, sur lesquels on sélectionne l'appartement sur un menu défilant sur un écran, une intervention à distance suffit. Celle-ci peut être gratuite ou grimper jusqu'à 25 euros, selon une fourchette indiquée par un syndic à Linternaute.

Mais qui doit payer la facture ? Bon nombre de propriétaires se font surprendre. En effet, c'est bel et bien au bailleur de régler la note. En réalité, le gestionnaire chargé de l'interphonie facture son travail au syndic de copropriété, lequel répercute la note au propriétaire, détaille notre gestionnaire.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, cela n'est pas une charge récupérable auprès du locataire. Ainsi, à chaque changement d'occupant, le propriétaire doit passer à la caisse.