J'ai une terrasse de 50m², voici combien cela me coûte de la nettoyer au Kärcher

Avec le retour des beaux jours, il est l'heure de nettoyer l'extérieur. Mais à quel prix ?

Les beaux jours pointent enfin durablement le bout de leur nez et avec, eux, revient inéluctablement l'envie de profiter de sa terrasse. Mais avant de pouvoir s'installer dehors et siroter une boisson bien fraîche avec quelques olives, encore faut-il préparer les lieux. Carrelage sale, joints noircis, coulures sur le crépi… Les stigmates de l'hiver sont là et mieux vaut faire disparaître les traces des mois précédents.

Pour cela, la plupart des Français qui ont une terrasse utilisent la même méthode : celle du nettoyeur haute pression. Toutefois, au regard de la puissance et du débit d'eau permis par l'appareil, certains s'interrogent sur le coût de ce nettoyage. Alors, avant d'allumer l'eau et d'utiliser le pistolet, Linternaute a fait les comptes pour une terrasse carrelée de 50m². Ici, seul le sol est nettoyé. Le résultat est surprenant.

Tout d'abord, prenons l'un des appareils phares de la marque la plus connue : Kärcher et son K2 Power Control. Vendu une centaine d'euros, il est idéal pour les nettoyages occasionnels. Selon la marque, il permet de nettoyer 20m² par heure. Pour notre terrasse de 50m², cela représente donc 2h30 d'utilisation. Le débit d'eau est de 360L/h. Cela entraîne donc une consommation totale de 900L. Quant a la puissance électrique, elle est de 1,4kWh soit 3,5kWh utilisés en 2h30.

L'addition de tous ces éléments amène à une facture quasi-similaire partout en France, basée sur un prix fixe de l'électricité (0,2016€/kWh – tarif bleu EDF au 1er février) et sur trois prix du m3 d'eau. Ainsi, à Narbonne (2,82€/m3), nettoyer sa terrasse de 50m² coûte 3,24€. A Quimper (2,04€/m3), la note est de de 2,54€. Du côté d'Aubenas (1,71€/m3), cela revient à 2,24€.

Autre exemple avec un second nettoyeur haute pression qui a le vent en poupe : le KHD 3, vendu par Lidl via sa marque Parkside. Cet appareil consomme un peu plus d'eau (380L/h) et d'électricité (1,6kWh). Pour un usage durant 2h30, la facture grimpe à 3,49€ du côté de Narbonne, 2,74€ à Quimper et à 2,43€ à Aubenas.

Si le débit d'eau peut parfois sembler important et inquiéter quant à la note finale réglée à Suez ou autre, le coût est finalement dérisoire par rapport à notre consommation moyenne mensuelle. De quoi se détendre avant de trinquer...