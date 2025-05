Les pâquerettes sont jolies dans la pelouse mais c'est surtout un terrible signal : votre jardin crie à l'aide

Les pâquerettes envahissent votre pelouse au printemps ? Derrière leur aspect bucolique se cache un signal d'alarme pour la santé de votre jardin. Découvrez pourquoi il est temps d'agir.

Le printemps est là, et avec lui, les paquerettes font leur grand retour dans nos jardins. Pour beaucoup, elles représentent le retour de la belle saison etles enfants ne sont pas les derniers à partir les cueillir. Derrière leur charme, les paquerettes sont pourtant à ne pas négliger. Leur présence en abondance dans votre pelouse est en réalité le signe d'un petit problème.

Les paquerettes, aussi appelées Bellis perennis, sont ce que l'on appelle des "plantes bio-indicatrices". Ces plantes sauvages poussent de manière préférentielle dans certaines conditions de sol et peuvent donc nous renseigner sur d'éventuels déséquilibres ou carences. En quelque sorte, si vous voyez des paquerettes en nombre dans votre pelouse, c'est que votre jardin vous envoie un message clair. Mais quel est ce message ?

Dans le cas des paquerettes, une prolifération excessive de ces petites fleurs est souvent le marqueur d'un sol compacté, pauvre en matière organique et en nutriments, notamment en calcium. Le pH du sol a également tendance à être trop acide. La pâquerette, plante rustique et peu exigeante en nutriments, profite de ces conditions difficiles où la plupart des autres plantes peinent à s'installer et finit par coloniser l'espace.

Mais alors, faut-il pour autant totalement éradiquer les pâquerettes de nos pelouses ? Pas nécessairement. Car si leur surabondance est problématique, ces petites fleurs jouent malgré tout un rôle important dans l'écosystème de votre jardin en attirant les pollinisateurs et en maintenant une certaine biodiversité.

La bonne approche consiste donc à rééquilibrer votre sol pour offrir de meilleures conditions à votre gazon, ce qui permettra de réguler naturellement la population de pâquerettes sans pour autant les éliminer complètement.

Pour cela, les jardiniers le savent bien, plusieurs actions simples et naturelles existent. Commencez par aérer votre pelouse à l'aide d'un scarificateur pour décompacter la terre et améliorer la circulation de l'eau et des nutriments. Réduisez également la fréquence de tonte pour éviter de stresser le gazon.

Vous pouvez également ajouter du compost ou du fumier qui enrichiront le sol en matière organique et en minéraux. Pour corriger l'acidité, vous pouvez enfin épandre un peu de cendre de bois. Enfin, n'hésitez pas à favoriser plus globalement la biodiversité dans votre jardin en laissant çà et là quelques zones de végétation spontanée et en diversifiant les espèces. Laisser la nature faire son chemin reste le meilleur garant d'un sol vivant et autorégulé. Même si ça n'empêche pas de lui donner un petit coup de main pour l'aider à passer un bon été !