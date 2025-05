Voici quand seront versés les salaires de mai avec le pont de l'Ascension

Alors qu'un jour férié se profile à la fin du mois de mai, quel sera l'impact sur le paiement des salaires ?

La fin du mois approche et, avec elle, l'impatience de recevoir le salaire. De nombreux Français sont dans le rouge et le versement de la paie est attendu de pied ferme. Cependant, le calendrier interroge salariés et fonctionnaires. En effet, le jeudi 29 mai étant férié et beaucoup d'administrations et d'entreprises faisant le pont le vendredi 30, la question sur la date d'arrivée du salaire se pose.

Au début du mois, le 1er-Mai avait entraîné, chez certains, un décalage de la date d'obtention de la paie. En 2024, Pâques étant tombé à la fin du mois de mars, cela avait déjà retardé le crédit des salaires sur de nombreux comptes en banque. Dès lors, beaucoup se posent la question : le salaire va-t-il arriver à l'heure fin mai malgré l'Ascension ?

Que tous les salariés et fonctionnaires se rassurent, qu'importe que le jeudi 29 soit férié et que beaucoup fassent le pont du 30 mai, cela n'aura aucun impact sur le versement du salaire du mois. Celui-ci arrivera en temps et en heure, comme d'habitude. Le jour férié n'entrainera pas de retard dans le paiement.

En effet, contrairement à Pâques et au 1er mai, le système bancaire -appelé TARGET2- ne ferme pas durant l'Ascension. A la différence des deux autres jours fériés cités précédemment, ce jour-là n'est pas férié partout dans l'Union européenne. Seuls neuf pays, dont la France, sont concernés. Ainsi, le système bancaire supranational continuera de fonctionner normalement. Les employeurs n'ont pas à changer leurs habitudes dans le calendrier de versement et il n'y aura aucune mauvaise surprise ce mois-ci pour les employés.

Par exemple, pour les fonctionnaires, la date exacte des ordres de virement est déjà prévue. Elle est fixée au mercredi 28 mai, soit la veille du jour férié. Il faut ensuite compter un à deux jours de délai bancaire avant que l'argent n'arrive sur le compte. Celui-ci sera donc renfloué avant le passage au mois de juin.