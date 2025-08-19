30 000 euros pour un livre : ce conte de Disney rend fous les collectionneurs

Ce célèbre conte affole les collectionneurs et fait monter les prix.

La prochaine fois que vous fouillerez dans vos vieux cartons remplis de livres jaunis, gardez l'œil ouvert ! Même s'il s'agit d'un livre de contes connu de tout le monde ou d'un ouvrage qui vous paraît avoir été imprimé à des centaines de milliers d'exemplaires... Vous détenez peut-être, sans le savoir, une édition qui affolent les collectionneurs du monde entier. C'est particulièrement le cas de certains contes.

Certains contes sont si connus qu'ils sont entrés dans toutes les bibliothèques. Les contes d'Andersen font ainsi partie du patrimoine national danois, comme ceux de Grimm en Allemagne ou Perrault en France. Aussi connus-soit-il, ils affolent tout de même les collectionneurs, surtout quand il s'agit d'éditions spéciales. C'est particulièrement le cas d'un conte adoré des Italiens. Si l'on vous dit baleine, marionnette de bois, Gepetto et nez qui grandit... Vous pensez forcément à Pinocchio dont l'adaptation en dessin animé par Disney dès 1940 a fini de marquer de nombreuses générations. Saviez-vous qu'une version très particulière du conte s'échange pour une petite fortune ?

Cette ferveur s'explique aussi pour l'histoire atypique autour de la genèse de Pinocchio. Le conte a été publié initialement en feuilleton entre 1881 et 1882 dans le "Giornale per i bambini" sous le titre "L'Histoire d'une marionnette". L'histoire de Pinocchio qu'on connaît tous a ensuite été éditée sous forme de livre en 1883 à Florence par Felice Paggi. C'est précisément un exemplaire de cette édition originale qui a été adjugé en avril dernier pour la somme faramineuse de 35 000 euros lors d'une vente aux enchères organisée par Bloomsbury Auctions à Rome !

L'heureux acquéreur, un collectionneur européen ayant requis l'anonymat, s'est imposé au terme d'une bataille d'enchères acharnée. Selon les experts, la valeur de cet ouvrage rare, estimé initialement à 15 000 euros, s'explique par son état de conservation remarquable malgré son grand âge. Bien que quelques annotations manuscrites soient présentes dans les marges et que la reliure en demi-cuir ait été renforcée, ce précieux volume de 1883, orné des fameuses vignettes d'Enrico Mazzanti, constitue un témoignage exceptionnel des débuts de ce chef-d'œuvre de la littérature italienne.

Auparavant, un autre exemplaire de cette même édition, mais dans un état plus modeste, avait été proposé à la vente par la maison Pandolfini à Florence en 2023. Estimé entre 6000 et 12 000 euros, il avait suscité un vif intérêt chez les bibliophiles, confirmant l'attrait grandissant des collectionneurs pour les premières éditions des classiques de la littérature jeunesse.