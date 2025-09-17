Le prix de l'or grimpe encore, les experts sont très inquiets

Le cours de l'or atteint des sommets historiques. Mais cette envolée des prix, loin de réjouir les experts, suscite au contraire leur inquiétude.

Si le Livret A a vu son taux baisser, d'autres placements sont en plein boom ! Depuis plusieurs mois, le marché de l'or est en ébullition. Les records ne cessent de tomber. Dernièrement, le métal précieux a même franchi un nouveau cap sur les marchés asiatiques en dépassant le seuil de 3700 dollars l'once. Une bonne nouvelle pour ceux qui ont placé et souhaitent placer un peu d'économies sur ce marché vu comme un bon refuge ? Pas du tout selon plusieurs experts qui s'inquiètent au contraire d'une situation explosive.

Cette nouvelle ruée vers l'or tant de la part des particuliers que des investisseurs ou même des Etats est au contraire le signe d'une grande incertitude qui n'en finit plus, pointent les experts. Clemens Schömann-Finck, expert financier allemand, illustre parfaitement le paradoxe des investisseurs en or dans sa chronique pour Focus : "D'un côté, je suis ravi de la hausse. L'or représente environ 15 % de mon portefeuille, j'ai donc largement profité de cette hausse. Et pourtant, j'aurais préféré que cela n'arrive pas." Car derrière cette ruée vers l'or se cachent de profondes craintes sur l'état de l'économie mondiale.

"La hausse du cours de l'or est l'expression d'un système défaillant", analyse Schömann-Finck. "Les gens recherchent la sécurité face à l'endettement record des États, au risque inflationniste et à la dépréciation des devises." Une analyse corroborée par la multiplication des facteurs de tension à l'échelle internationale ces dernières années : crise du Covid-19, guerre en Ukraine, instabilité au Moyen-Orient, droits de douane imposés par Donald Trump...

C'est justement vers les Etats-Unis que les regards se tournent le plus avec des indicateurs stratégiques pour l'or qui plongent dans le rouge. Les inquiétudes sur le marché de l'emploi y font craindre un ralentissement brutal de l'activité. De quoi encore donne un bonus aux valeurs refuges comme l'or. Les banques Goldman Sachs et JP Morgan anticipent ainsi une poursuite de la hausse, avec des prévisions à 5000 dollars l'once d'ici mi-2026.

Faut-il donc se tourner vers l'or pour placer quelques économies ? "Il est toujours temps d'acheter pour ceux qui ne sont pas encore entrés sur le marché", expliquait récemment François de Lassus, consultant chez Or en Cash, interrogé sur LCI. La Russie et la Chine notamment accentuent leurs réserves d'or. De 35 000 euros le lingot d'un kilo en 2019, le prix a bondi à 100 000 euros aujourd'hui, soit un gain de 66% en 6 ans.

Problème, les prévisions n'ont jamais semblé aussi floues puisque l'envolée du cours de l'or est avant tout le symptôme d'une économie mondiale en souffrance et qui navigue à vue. "Elle traduit la perte de confiance dans le système financier actuel et la recherche désespérée de sécurité des investisseurs", souligne Clemens Schömann-Finck. L'or rassure donc mais jusqu'à quand ? Certains experts alertent déjà d'un possible retournement du marché dès que certains signaux montreront une amélioration même légère de l'économie mondiale... Acheter de l'or à prix fort aujourd'hui serait donc alors un bien mauvais choix.