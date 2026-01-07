Un cauchemar pour le portefeuille : tous ces Français vont voir leur facture d'électricité exploser

Janvier glacial va rimer avec facture salée pour tous ces clients d'EDF.

Les températures glaciales ne font pas seulement frissonner les Français. Elles font également trembler le portefeuille de nombreux ménages. Parmi eux, 850 000 clients d'EDF doivent surveiller leur consommation avec une attention toute particulière.

Tous ont opté pour une offre attractive... mais à double tranchant. Elle repose sur un principe simple : proposer une électricité à prix variable selon les jours de l'année. Le calendrier se décline en trois couleurs, chacune correspondant à un niveau tarifaire distinct. Les jours bleus offrent les tarifs les plus avantageux avec jusqu'à 28 % d'économies sur le prix de l'électricité. Les jours blancs, répartis tout au long de l'année hors dimanches, permettent encore de réaliser jusqu'à 17 % d'économies. Reste la troisième couleur tant redoutée : le rouge. Et c'est là que le bât blesse pour de nombreux abonnés à l'offre Tempo EDF en ce mois de janvier.

Les jours rouges Tempo sont exclusivement placés durant la période hivernale, du 1er novembre au 31 mars. Les week-ends et jours fériés nationaux en sont systématiquement exclus. Autre garde-fou prévu par EDF : il ne peut jamais y avoir plus de cinq jours rouges consécutifs, même lors d'épisodes de froid prolongés. Chaque jour, dès 11 heures, les abonnés sont informés de la couleur du lendemain, via EDF ou RTE. Cette anticipation leur permet théoriquement d'adapter leur consommation.

Car l'enjeu est de taille : durant les heures pleines des jours rouges, soit de 6 heures à 22 heures, le prix du kilowattheure atteint un tarif jusqu'à trois fois supérieur à celui pratiqué les jours blancs. EDF recommande d'ailleurs explicitement aux abonnés de réduire drastiquement leur consommation électrique ces jours-là et d'utiliser un mode de chauffage alternatif.

Les habitués de l'offre Tempo le savent : janvier est traditionnellement le mois le plus chargé en jours rouges. Les chiffres des années précédentes parlent d'eux-mêmes : 13 jours rouges en janvier 2025, 9 en janvier 2024, 11 en janvier 2023 ou encore 13 en janvier 2021. Comme vu sur la page Facebook "Tempo" dédiée à un échange de bons tuyaux entre clients, certains se souviennent encore du mois de janvier 2022, véritable cauchemar tarifaire avec 15 jours rouges déclenchés en raison d'un épisode de froid intense entre le 12 et le 27 janvier.

Janvier 2026 battra-t-il le record de 2022 avec 15 jours rouges Tempo comme retrouvé sur le calendrier ci-dessus ? © RTE

Cette année, la vague de froid qui frappe l'Hexagone a déjà fait basculer trois journées dans le rouge : les 6, 7 et 8 janvier 2026. Le week-end offre un répit automatique puisque les samedis et dimanches ne peuvent être classés en rouge. Mais qu'en sera-t-il de la suite du mois ? Si les conditions météorologiques restent rigoureuses, d'autres jours rouges pourraient rapidement s'ajouter au compteur.

La facture pourrait donc grimper en janvier, sauf pour ceux qui sauront au mieux s'adapter pour réduire au maximum leur consommation. Ils auront aussi une perspective plus réjouissante pour le reste de l'année : le nombre total de jours rouges est strictement plafonné à 22 pour l'ensemble de la saison. Autrement dit, un mois de janvier particulièrement chargé signifie mécaniquement moins de jours rouges pour février et mars. Les économies réalisées au printemps et à l'été, avec 343 jours à tarif avantageux, viennent ensuite compenser ces pics hivernaux.