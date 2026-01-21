Le prix de l'électricité va changer le 1er février : ceux qui ont choisi cette option seront les grands gagnants

Les nouveaux tarifs de l'électricité cachent une bonne nouvelle pour ces clients.

Il y a tout juste un an, les Français avaient bénéficié d'une réduction importante de 15% sur leurs tarifs réglementés d'électricité. Cette année, le contexte est bien différent ! La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a proposé au gouvernement une baisse moyenne de seulement 0,8% des tarifs réglementés de vente de l'électricité (TRVE) au 1er février 2026. Pour un foyer consommant 4,5 MWh par an, cela représente une économie d'environ 9 euros sur l'année. Beaucoup de Français seront concernés par cette très légère baisse puisque près de 20 millions de clients ont opté pour ce tarif réglementé.

Certains d'entre eux seront toutefois davantage gagnants par cette modification des règles et tarifs. En examinant de plus près la proposition de la CRE, on découvre ainsi une évolution significative pour certains ménages.

Les grands gagnants de cette nouvelle grille tarifaire sont ceux ayant opté pour la formule heures pleines/heures creuses. La CRE précise que sa méthode de calcul vise à renforcer "l'attractivité de l'option HP/HC par rapport à l'option Base du TRVE pour les consommateurs en mesure de placer leur consommation sur les heures creuses".

Le changement est notable : le ratio d'équilibre passe de 31% à 26% en moyenne. Cela ne vous dit pas grand chose ? Sachez que ce ratio d'équilibre est un point clé à connaître quand on a choisi un contrat heures pleines/heures creuses. Ce ratio représente tout simplement le pourcentage minimal de consommation à effectuer pendant les heures creuses pour que cette option devienne économiquement avantageuse par rapport au tarif de base et à un contrat "classique".

Autrement dit, à partir du 1er février, il suffira de concentrer 26% de sa consommation électrique sur les 8 heures creuses quotidiennes pour réaliser des économies, contre 31% actuellement. Ce quart de consommation peut être assez facilement atteint à condition d'avoir de bonnes habitudes. La priorité reste de programmer le déclenchement de certains appareils énergivores au moment des heures creuses. On pense notamment au ballon d'eau chaude, l'appareil qui consomme généralement le plus dans un logement, mais aussi à la recharge d'un véhicule électrique. Vous pouvez aussi en profiter pour changer quelques habitudes et programmer par exemple le déclenchement de votre lave-linge ou lave-vaisselle au moment des heures creuses.