Prix record, 50 000 euros de caution et 2 ans d'attente... La nouvelle Renault affole les compteurs

Renault a créé la surprise mais le succès semble déjà au rendez-vous...

150 000 euros, c'est bien le prix annoncé par Renault à l'occasion de l'ouverture des commandes pour son nouveau modèle. Ce n'est pourtant pas un poisson d'avril en retard de la marque au losange ! Ce prix peu ordinaire puisqu'il représente plus de 7 fois le prix d'une Clio neuve d'entrée de gamme (20 000 euros environ) s'explique par l'identité du modèle présenté.

Avis aux nostalgiques (fortunés donc) : Renault va bien ressusciter un mythe en relançant sa légendaire R5 Turbo dans une version électrique baptisée R5 Turbo 3E. Cette "mini-supercar" aux lignes exubérantes rend hommage aux Renault 5 Turbo et Turbo 2 qui ont fait rêver toute une génération dans les années 80.

Mais pour espérer obtenir l'un des 1980 exemplaires numérotés de cette bombinette électrique, il faudra remplir certaines conditions... très spéciales ! Tout d'abord, comme indiqué par la marque au losange à l'occasion de l'ouverture des commandes, il faudra verser un acompte de 50 000 euros pour réserver son modèle, dont le prix de base est annoncé à 155 000 euros hors options et personnalisation. Ensuite, une fois le chèque versé, pas question d'en prendre le volant tout de suite. Il faudra s'armer de patience. Les premières livraisons ne sont prévues que courant 2027, le temps que Renault assemble ces bolides d'exception dans son usine Alpine de Dieppe.

Malgré ces conditions draconiennes, les 500 premiers bons de commande avec conditions préférentielles seraient déjà tous partis ! "Quelques heures seulement après l'ouverture, nous avons déjà atteint 500 réservations de clients pour la R5 Turbo 3E", a confié Fabrice Cambolive, le directeur général de Renault qui s'est félicité de ce succès fulgurant dans un post publié sur le réseau Linkedin... Preuve que la Turbo 3E suscite un vif engouement chez les amateurs de voitures de sport, prêts à casser leur tirelire.

Il faut dire que la fiche technique a de quoi faire saliver. Deux moteurs électriques dans les roues arrière pour une puissance cumulée de 540 chevaux, un 0 à 100 km/h abattu en 3,5 secondes, une autonomie de 400 km malgré la batterie de 70 kWh seulement... La Turbo 3E ne manque pas d'arguments.

Les plus passionnés et fortunés pourront même customiser leur exemplaire de A à Z en travaillant main dans la main avec le studio de design de Renault. Un luxe à la hauteur du standing de cette citadine hors-normes... plus chère qu'une Porsche 911 neuve. Il faudra cependant être patient avant de pouvoir l'admirer sur nos routes. D'ici là, les clients potentiels pourront l'approcher lors d'événements comme le prestigieux Festival of Speed de Goodwood cet été.