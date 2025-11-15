Cette séduisante fonction sur la nouvelle Twingo va rendre jaloux les conducteurs de la Renault 5

La Twingo 4 va bénéficier d'une aide à la conduite bien pratique que les utilisateurs de la Renault 5 attendent toujours.

La nouvelle Renault Twingo, dévoilée il y a quelques jours, a de nombreux atouts de séduction. Design, modularité, prix - avec un premier choix sous les 20 000 euros -, la petite citadine de quatrième génération est une réplique réussie du modèle originel de 1992. Elle bénéficie en prime de nombreux équipements, comme le système multimédia OpenR Link avec Google intégré que l'on trouvait jusque-là seulement sur les véhicules des segments supérieurs de la marque au losange. Cerise sur la gâteau, la Twingo 4 profite d'une fonction particulièrement appréciée des utilisateurs de voitures électriques.

Véhicule urbain par excellence, avec son petit gabarit (3m79 de long) et sa batterie riquiqui (27,5 kWh) qui l'autorise à parcourir 260 kilomètres maximum, la nouvelle Twingo propose la fonction one pedal de série sur la finition Techno. La conduite à une pédale, exclusive aux voitures électriques, permet de conduire sans avoir à toucher au frein. La seule pédale d'accélérateur suffit : on appuie dessus pour accélérer, on la relâche pour freiner jusqu'à l'arrêt complet du véhicule.

© Renault

Le mode one pedal, apparue en 2017 sur la Nissan Leaf avant de se répandre à presque toutes les marques, est vite entré dans les habitudes des conducteurs de voitures électriques. Ce confort de conduite – ne plus avoir à jongler entre les pédales d'accélérateur et de frein est bien moins énergivore lors des trajets urbains – est aujourd'hui recherché par les acheteurs. Renault ne s'y est pas trompé en l'incorporant sur la nouvelle Twingo, comme elle l'avait fait sur sa R4 électrique et sur ses modèles Megane et Scenic E-Tech produits à partir de 2025, ou avec une mise à jour rétroactive pour ceux fabriqués avant.

La R5 reste donc le seul vilain petit canard de la gamme 100 % électrique du constructeur. Le système one pedal n'avait pas été intégré aux premières versions de celle qui fut désignée voiture de l'année 2025 car elle ne disposait pas dès son lancement des palettes au volant nécessaires pour activer le niveau maximal de freinage régénératif. L'ajout de la fonction one pedal sur la Renault 5, attendu l'été dernier, ne sera finalement effectué qu'à "la fin de l'année" nous indique le constructeur, sachant qu'il n'y aura pas de possibilité de mise à jour rétroactive sur les modèles sortis d'usine plus tôt.

Ce manque n'a toutefois pas empêché le succès de la R5, la voiture électrique neuve la plus vendue en France avec déjà plus de 20 000 exemplaires écoulés. Charge à la Twingo, dont les premières livraisons auront lieu au printemps prochain, de l'imiter.