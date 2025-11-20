On a conduit la nouvelle Renault Clio 6, sera-t-elle encore la voiture préférée des Français ?

La Renault Clio 6 à l'essai

Renault a dévoilé à la fin de l'été la sixième génération de sa Clio née en 1990. Vendue à plus de 17 millions d'exemplaires dans le monde, dont 5 millions en France, la citadine, dans sa 5e version, était cette année encore la voiture qui se vendait le plus en France.  
©  Régis Aumont/Linternaute

Régis Aumont