Les bouchons de bouteille aident à mieux conduire, voici pourquoi vous devriez en mettre dans votre voiture

Mettre un bouchon de bouteille dans sa voiture est une astuce toute simple qui peut rendre bien des services.

La prochaine fois que vous terminez une bouteille de vin ou de champagne, ne jetez surtout pas le bouchon à la poubelle. Il ne s'agit pas là d'un préconisation d'ordre écologique mais de la possibilité de leur offrir une deuxième vie. Cette fois-ci, le bouchon n'aura pas vocation à reboucher le goulot d'une bouteille mais plutôt à améliorer les conditions de conduite dans une voiture. De nombreux automobilistes ont déjà partagé sur les réseaux sociaux l'intérêt de conduire avec un bouchon de liège dans l'habitacle de leur véhicule. La raison est simple.

Vous avez certainement déjà remarqué que les vitres de votre voiture se recouvraient rapidement de buées lorsqu'il pleut. Ce phénomène de condensation peut réduire considérablement la visibilité et rendre la conduite dangereuse. Un pare-brise embué peut obscurcir la vue vers l'extérieur, y compris les autres véhicules, les piétons, les feux de signalisation et les panneaux de signalisation. Par ailleurs, les conducteurs peuvent être distraits par leurs efforts pour éliminer la buée ou la réduire, ce qui peut les détourner de leur attention à la route. Et si les véhicules modernes sont équipés d'options pour désembuer les vitres, il n'en reste pas moins que la buée réapparaît souvent les jours de mauvais temps.

© Adobe Stock

Revenons-en à notre bouchon de liège. En quoi va-t-il pouvoir nous aider dans de telles conditions ? Tout simplement parce que le liège est une matière composée de cellules microscopiques qui absorbent naturellement l'humidité de l'air environnant. L'astuce consiste donc à couper le bouchon de liège en deux parties et à les déposer sur le tableau de bord. Vous pouvez d'ailleurs disposer plusieurs bouchons de liège dans la voiture pour une plus grande efficacité.

L'humidité, plutôt que de se déposer sur les vitres, va être absorbée par les morceaux de liège et la visibilité depuis votre siège conducteur sera largement améliorée. Néanmoins, si les vitres de votre véhicule sont régulièrement embuées, n'hésitez pas à le faire contrôler chez un garagiste. Une mauvaise aération ou un problème d'étanchéité pourrait être à l'origine du problème.