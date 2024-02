Que signifie ce panneau ? Trop d'automobilistes l'ignorent et font l'erreur de s'en prendre aux vélos

Ce panneau de signalisation est beaucoup trop méconnu des automobilistes, ce qui accentue les tensions sur la route avec les cyclistes.

La cohabitation sur la route entre les automobilistes et les cyclistes ne se passe pas toujours très bien. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux et tendre l'oreille chaque matin dans les grandes villes à l'heure de se rendre au bureau. Les noms d'oiseaux fusent et les gestes obscènes s'échangent parfois entre ceux qui se déplacent à deux roues d'un côté, et ceux assis dans leur voiture de l'autre. L'explosion des déplacements à vélo depuis une bonne dizaine d'années, encouragés par de nombreuses municipalités soucieuses de décarboner leurs rues, a sensiblement métamorphosé le paysage urbain.

Si les pistes cyclables ont poussé comme des champignons, histoire de délimiter autant que possible l'espace dédié aux différents usagers, le vivre-ensemble entre les automobilistes et les cyclistes n'est toujours pas une franche réussite. Souvent, les points de crispation ont lieu aux intersections et notamment aux feux tricolores. Quand les automobilistes s'arrêtent, certains vélos poursuivent leur route, entraînant l'incompréhension voire la colère des premiers.

Seulement, il arrive que ces cyclistes soient parfaitement dans leur droit de "griller" le feu rouge. Comment ça ? Et oui, depuis bientôt 15 ans, novembre 2010 précisément, un panneau de signalisation a fait son entrée au Code de la Route et autorise les deux roues non motorisés à passer au feu rouge. Problème, trop peu d'usagers de la route connaissent sa signification.

Ce panneau, vous l'avez sans doute déjà vu si vous avez l'habitude de circuler en agglomération. Il est de forme triangulaire avec la pointe orientée vers le bas. Son fond est blanc, son rebord rouge et un vélo jaune est dessiné à l'intérieur. Ce n'est pas tout : des petites flèches, jaunes elles aussi, indiquent sous le vélo une ou plusieurs directions. Comme pour de nombreux automobilistes, sa signification vous échappe peut-être. Ce panneau, qui répond au nom de M12, indique aux cyclistes qu'ils ne doivent plus considérer le feu rouge auquel ils font face comme un stop obligatoire mais comme un cédez-le-passage.

Positionné sur le poteau des feux tricolores, il permet donc aux vélos de ne pas s'arrêter au feu rouge, contrairement aux voitures. Toutefois, le cycliste doit se montrer particulièrement vigilant avant de s'engager parce qu'il ne possède pas la priorité sur les éventuels véhicules venant de la gauche, de la droite ou d'en face. La prochaine fois que vous voyez un vélo ne pas s'arrêter au feu rouge, vérifiez quand même si ce panneau triangulaire n'est pas fixé sur le poteau avant de klaxonner. Et si ce n'est pas le cas, alors vous serez complètement dans votre droit de pester derrière votre volant.