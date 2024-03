Pour enrayer un phénomène de plus en plus répandu sur les routes, les forces de l'ordre de ce département retirent désormais le permis de conduire des automobilistes fautifs.

C'est ce qu'on appelle prendre la taureau par les cornes. Les forces de l'ordre en ont assez de voir certains automobilistes faire n'importe quoi au volant et jouer avec leur vie et celles des autres en ne respectant pas les règles élémentaires du Code de la route. En 2023, 3 402 personnes sont décédées sur les routes de France métropolitaine ou d'outre-mer. Un chiffre en légère baisse par rapport à 2022 (-4.7%) mais qui fait néanmoins toujours froid dans le dos. Les infractions, elles, sont toujours aussi nombreuses. Et parmi elles, une est très souvent responsable d'accidents, plus ou moins graves.

C'est pour cette raison que les forces de l'ordre d'un département du sud de la France ont eu pour consigne de ne plus rien laisser passer. Sur la foi d'un arrêté préfectoral, ils peuvent désormais procéder au retrait du permis de conduire des automobilistes qui commettent une infraction tout en ayant leur téléphone portable entre les mains. Habituellement, se mettre en faute tout en utilisant son téléphone débouche sur la rétention du permis de conduire pendant 72 heures, laquelle peut ensuite être suivie d'un retrait administratif. Un excès de vitesse, le franchissement d'une ligne continue ou encore le non-respect des distances de sécurité coûtent désormais, avec la circonstance aggravante de l'utilisation concomitante du Smartphone, la suspension du permis pendant plusieurs mois dans la ville d'Agen et ses environs.

C'est en effet dans le département du Lot-et-Garonne, connu notamment pour ses vins, ses pruneaux et ses nombreux châteaux, que la gendarmerie a reçu l'ordre de sévir avec ceux qui téléphonent ou pianotent des SMS au volant, voire pire, regardent des vidéos. Les contrôles routiers ont déjà été renforcés dans le département et les forces de l'ordre n'hésitent plus à retirer le permis de conduire aux automobilistes coupables d'une double infraction, même si, comme on peut le lire sur Le Petit Bleui d'Agen, il leur est demandé de faire preuve de discernement.

Dans le Code de la toute, l'article R412-6-1 stipule que l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. L'automobiliste encourt une amende forfaitaire de 135 euros, pouvant monter jusqu'à 375 euros s'il dépasse le délai imparti pour la payer. Elle s'accompagne de la perte de 3 points sur le permis de conduire. Le fautif risque également une peine complémentaire de suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans maximum.