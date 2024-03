On a essayé la voiture de l'année 2024, ce détail nous a posé un problème

Cette nouvelle Renault propose un équipement de nouvelle génération qui ne séduira pas tout le monde.

Le nouveau Renault Scénic, révélé à la rentrée de 2023, a déjà séduit par son look revisité. Cinq mois après avoir dévoilé sa nouvelle silhouette, l'ancien monospace devenu SUV a été désigné Voiture de l'année 2024 par un panel de professionnels et de journalistes automobiles. Il faut dire que le Scénic a bien changé depuis celui de première génération sorti d'usine en 1996. Son cinquième opus, au design moderne et élégant, a de nombreux atouts dans sa manche. D'autant qu'il bénéficie d'équipements de dernière génération susceptibles de combler de potentiels futurs acheteurs.

Son rétroviseur central numérique, déjà vu sur la nouvelle Mégane électrique, en est un. Mais, contrairement à d'autres options, comme la caméra à 360° pour faciliter les manœuvres, ce rétro d'un nouveau genre ne fera pas que des heureux. Contrairement à un rétroviseur classique, qui n'est autre qu'un miroir, pour voir ce qui se passe à l'arrière du véhicule, le rétroviseur numérique renvoie les images prises par une petite caméra. Dans ce nouveau Scénic entièrement électrique, elle a été placée à l'intérieur de l'habitacle, ce qui est ingénieux puisque les conditions météorologiques, notamment la pluie, n'affectent ainsi pas la qualité de l'image. Celle-ci est particulièrement nette, comme si on regardait un écran de surveillance.

Mais alors, quel est le problème ? C'est à l'usage que l'on se rend compte qu'il y a un hic. Testé début mars en Espagne à l'occasion d'essais réservés à la presse, ce rétroviseur nouvelle génération ne nous a pas tapé dans l'œil. Ou plutôt si, mais pas dans le bon sens du terme. Le passage furtif du regard de la route au rétroviseur est très désagréable, au point de donner l'impression pendant quelques instants d'avoir un léger vertige ou comme le mal des transports.

Cela n'a pas gêné tout le monde, mais plusieurs experts présents sur cet essai ont ressenti cette sensation désagréable. Il semble possible que la vue de chacun s'adapte plus ou moins bien à l'image de la caméra haute définition qui, par ailleurs, modifie quelque peu la perception des distances avec les véhicules de derrière. Heureusement, pour ceux que cela dérange, il est possible de repasser facilement à un rétroviseur traditionnel. Une languette située derrière le boîtier rectangulaire, la même que lorsque l'on passe du mode jour au mode nuit, permet de rebasculer vers un rétroviseur classique et son bon vieux miroir. Ouf !

Chacun se fera son avis sur cette nouvelle technologie, déjà éprouvée chez certains constructeurs, y compris sur les rétroviseurs extérieurs comme ce fut le cas chez Audi, l'un des précurseurs en la matière. Quoiqu'il en soit, il est utile de rappeler l'importance de l'utilisation du rétroviseur central d'une voiture. Il permet au conducteur de garder un œil sur les véhicules qui le suivent à travers la lunette arrière sans avoir à se retourner. C'est particulièrement précieux pour faciliter les manœuvres, que ce soit pour changer de voie en toute sécurité ou bien lorsque l'on effectue un créneau.