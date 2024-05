Quelle voiture a la priorité ? Cette situation fait douter de nombreux automobilistes

Les règles de priorité ne sont pas toujours faciles à comprendre. De nombreux conducteurs ne savent pas répondre correctement à cette question.

Les spécificités du Code de la route mènent parfois à des situations difficiles à comprendre. Qui au volant ne s'est pas posé au moins une fois la question de savoir ce qu'il devait faire ? A moins d'avoir la science infuse, probablement pas grand-monde. C'est le plus souvent quand des voitures se rencontrent à des intersections que les cas les plus complexes se posent. Il faut dire que lorsque deux routes se croisent, des véhicules peuvent arriver de quatre directions différentes au même moment. La présence de feux tricolores permet souvent d'indiquer les voitures qui peuvent rouler et celles qui doivent s'arrêter. Mais quand il n'y en a pas, il y parfois de quoi se faire des nœuds au cerveau.

C'est le cas de la situation sur cette photo, issue d'une vidéo de la banque de questions de la Sécurité Routière pour l'examen du Code de la route. On y voit deux voitures se faisant face, chacune d'elle arrêtée à un STOP, tandis qu'une troisième arrive de la droite. Deux questions sont alors posées au candidat. La première est de savoir si le véhicule A qui souhaite aller en face doit céder le passage de chaque côté.

Comme il est arrêté à un STOP, et qu'il n'y a aucun marquage au sol dans les deux sens de circulation sur la route qu'il s'apprête à croiser, la réponse est plutôt facile : OUI il doit céder le passage de chaque côté. Là où cela se complique, c'est lorsqu'il est demandé aux apprentis conducteurs si le véhicule A bénéficie de la priorité de passage sur le véhicule B.

Contrairement au premier cas de figure, les deux voitures se retrouvent devant un panneau de signalisation, un STOP, les obligeant à s'arrêter. La question est de savoir laquelle des deux voitures aura la priorité sur l'autre au moment de redémarrer. Ce scénario peut perturber n'importe quel conducteur, il n'est pas rare d'ailleurs lorsqu'il se présente de voir les deux automobilistes marquer un long temps d'arrêt comme pour laisser à l'autre la primeur de la décision (et ainsi éviter de se tromper). Cependant, si vous avez bien regardé l'image, un détail a dû attirer votre attention. Le véhicule B a actionné son clignotant pour indiquer qu'il avait l'intention de tourner sur sa gauche. Un détail qui a toute son importance...

Pour trouver la réponse, il est nécessaire d'imaginer les deux véhicules avancer l'un vers l'autre. Pour rappel, le véhicule A souhaite aller tout droit quand le véhicule B désire tourner sur sa gauche. Ce dernier va donc modifier sa trajectoire pour "couper" la route du véhicule A qui va ainsi se retrouver sur sa droite. La règle de la priorité à droite, inscrite dans le Code de la route, va donc s'appliquer puisque les deux voitures n'ont cette fois-ci plus aucun marquage au sol devant eux. La voiture A étant prioritaire, c'est elle qui va passer en premier, la voiture B devant encore patienter avant de changer de direction.

La règle de la priorité à droite n'est pas celle que les automobilistes maîtrisent le plus, il n'y a qu'à voir le comportement de certains conducteurs sur la route pour s'en apercevoir. Néanmoins, du fait du risque d'accidents graves que peut provoquer un refus de priorité à droite, la sanction est sévère. Elle condamne les contrevenants à payer une amende de 135 euros (minorée à 90 en cas de paiement rapide) et leur enlève 4 points sur le permis de conduire. De quoi inciter à bien réviser son Code de la route.