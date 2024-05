Connaissez-vous le sens de ce panneau ? Il peut vous éviter une situation angoissante

Un certain nombre d'automobilistes s'interrogent face à ce panneau dont il vaut mieux connaître la signification avant de s'engager.

Dans un monde parfait, tous les automobilistes connaîtraient la signification de chaque panneau de signalisation et les respecteraient. La réalité est toute autre et la plupart des conducteurs ne se souviennent plus que des panneaux les plus fréquemment croisés sur la route, loin bien loin de tous ceux appris avant l'examen du Code indispensable pour obtenir son permis de conduire. Il n'est donc pas rare en voiture de tomber sur un panneau dont on ignore le sens. Les conséquences peuvent être plus ou moins graves, certains d'entre eux pouvant parfois indiquer un danger immédiat.

Ce n'est pas vraiment le cas du panneau C13d apparu pour la première fois en France à la toute fin de l'année 2011. Mieux vaut toutefois savoir ce qu'il signifie. Ce panneau carré sur fond bleu montre un cycliste et un piéton qui se font face au-dessus d'un espèce de T dont la barre verticale est blanche et la barre horizontale est rouge. Le nombre d'éléments peut perturber sa compréhension d'autant plus qu'il ne s'adresse pas qu'à une seule catégorie d'usagers de la route. S'agit-il d'une voie réservée aux cyclistes et aux piétons ? D'une voie dont une partie est interdite aux cyclistes et aux piétons ? De nombreuses interprétations sont possibles mais une seule est valable.

© joseh51,123RF

Vous avez sans doute déjà vu un panneau bleu rempli uniquement de ce T dont la barre horizontale est dessinée en rouge. Il répond au nom de C13a et indique une voie sans issue plus communément appelée impasse. Les impasses sont des rues qui n'ont pas de sortie, c'est-à-dire qu'elle se termine en cul-de-sac. Autrement dit, il s'agit d'une voie sans issue qui ne permet pas de traverser d'un côté à l'autre. Les impasses sont courantes dans les zones résidentielles, offrant souvent un environnement plus calme avec moins de circulation automobile. Mais pourquoi donc un cycliste et un piéton viennent compléter ce panneau sous sa dénomination C13d ?

Parce qu'il indique qu'il existe au fond de la rue une issue pour les cyclistes et les piétons. Celle-ci se matérialise souvent par un petit chemin que les véhicules motorisés, principalement les voitures et les camions, ne peuvent pas emprunter du fait de leur étroitesse.

Concrètement, si vous vous engagez dans ce genre de rues au volant de votre véhicule vous réaliserez une fois arrivé au bout que seules deux solutions s'offrent à vous : effectuer un demi-tour ou faire marche arrière. Des situations pas toujours évidentes à gérer, surtout pour les automobilistes qui n'apprécient pas trop de manœuvrer dans de petits espaces...