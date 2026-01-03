Le Code de la route a changé cette année : voici la nouvelle règle à connaître absolument pour éviter une amende

Cette nouvelle règle inscrite au Code de la route depuis le 11 janvier 2025 est à connaître absolument pour ne pas risquer une amende.

Attention si vous prenez la route ! Depuis le 11 janvier 2025, une nouvelle règle qui concerne plusieurs millions de conducteurs est entrée en vigueur sur de nombreuses routes de France. Publié la veille au Journal officiel, un décret gouvernemental autorise définitivement une pratique très souvent constatée sur nos routes. Mais cette nouvelle réglementation impose également des conditions à respecter. Dans le cas contraire, l'amende pour les contrevenants est déjà prévue.

Quel est ce changement apporté au Code de la route ? Il s'agit d'une nouveauté qui vise les conducteurs de deux et trois-roues, très nombreux sur le territoire. Après trois ans et demi d'expérimentation, dans 21 départements français, la circulation en interfiles (CIF) des motards est désormais autorisée dans l'Hexagone.

Alors que l'expérimentation avait initialement été prolongée jusqu'au 31 juillet 2025, le gouvernement a décidé de pérenniser cette autorisation sur toutes les routes et autoroutes comportant au moins 2x2 voies, obligatoirement séparées par un terre-plein central, et sur lesquelles la limitation de vitesse est supérieure ou égale à 70 km/h. Le décret précise que la circulation en interfiles est exceptionnellement admise sur le périphérique parisien bien que la vitesse autorisée ne dépasse plus les 50km/h depuis le mois d'octobre dernier.

© SYSPEO/SIPA

Si elle est désormais inscrite au Code de la route, cette pratique est donc encadrée par des règles à respecter. Pour pouvoir circuler entre deux files de voitures, l'engin de deux ou trois-roues ne peut pas mesurer plus d'un mètre de large. La circulation doit être dense et le dépassement des motards ne peut s'effectuer qu'entre les deux files de véhicules les plus à gauche de la chaussée. La vitesse des motards est également réglementée. Elle ne peut pas excéder les 50 km/h et même les 30km/h si l'une des voies est à l'arrêt, comprenez lors d'un embouteillage.

Si les propriétaires de deux et trois-roues devraient bien accueillir cette règle, ils ne vont en revanche plus pouvoir bénéficier du flou qui entourait cette pratique courante jusque-là. La création d'une infraction a été actée pour punir les conducteurs qui enfreindront les règles nouvellement inscrites au Code de la route. Le non-respect des conditions mentionnées ci-dessus sera sanctionné par une contravention de 4ème classe, soit une amende forfaitaire d'un montant de 135 euros, et par le retrait de 3 points sur le permis de conduire.