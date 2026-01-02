Être toujours en avance en dit long sur votre personnalité, voici ce qu'en pensent les psychologues

Si vous commencez à regarder votre montre à 11 h pour un rendez-vous à 15 h, la science peut définir facilement votre tempérament.

Vous êtes toujours le premier à arriver à une réunion de travail, à un déjeuner entre amis ou même au cinéma ? Vous êtes de ceux qui se retrouvent systématiquement en avance, parfois de plusieurs dizaines de minutes ? Si ce comportement semble anodin ou simplement lié à une bonne gestion du temps, il pourrait en réalité révéler bien plus sur votre personnalité.

Considérées comme responsables, organisées et dignes de confiance, les personnes extrêmement ponctuelles sont par ailleurs connues pour être plus sujettes au stress que les autres. Selon le psychologue britannique Oliver Burkeman, les personnes excessivement en avance ont en vérité tendance à imaginer les pires scénarios. Après de longs moments à imaginer les pires situations, elles anticipent le temps nécessaire pour gérer des imprévus, parfois rocambolesques, auxquels elles ne sont presque jamais confrontées.

© dragonstock - Adobe Stock

Selon une étude menée par l'Université de San Diego, les personnes ponctuelles ont une grande maîtrise d'eux-mêmes. Mais, cette habitude de planification montre aussi que les adeptes du "être pile à l'heure, c'est déjà être en retard" ressentent un grand besoin d'éviter le chaos et de garder leur environnement sous contrôle. Cette ponctualité à toute épreuve traduit aussi qu'elles se soucient grandement du regard des gens.

Dernier mauvais côté, et pas des moindres : la frustration. Les personnes toujours en avance ont tendance à ne pas tolérer et à s'emporter contre les gens en retard, eux-mêmes réputés pour leur négligence.

Cependant, il est important de noter que les retardataires possèdent, eux aussi, des qualités. Selon la même étude menée par l'Université de San Diego, ils sont plus passionnés par ce qu'ils font et font preuve d'une plus grande créativité que les ponctuels. Ces personnes sont aussi réputées pour être moins victimes de stress et donc, de maladies cardiaques. Mais, quel que soit votre caractère, souvenez-vous : avant l'heure, c'est pas l'heure - après l'heure, c'est plus l'heure !