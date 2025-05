Pont de l'Ascension : beaucoup trop de monde sur cette route, le calvaire tant redouté par de nombreux Français

De nombreux automobilistes vont emprunter cette route nationale lors du long week-end de l'Ascension.

Un long week-end de quatre ou cinq jours, du soleil prévu, des températures printanières voire estivales sur certaines régions, le pont de l'Ascension va permettre cette année encore à de nombreux Français de faire un break bienvenu. L'occasion est trop belle d'aller se détendre en bord de mer ou à la campagne. Il faut donc s'attendre à un raz-de-marée sur les routes lors des prochains jours. Si vous avez prévu de prendre votre voiture mercredi ou jeudi, sachez que ces deux journées ont été classées rouge sur l'ensemble du territoire dans le sens des départs.

Mais le pire est attendu dimanche, quand la très grande majorité des retours vont se concentrer sur une seule journée. Après quelques jours de farniente, le retour à la réalité va piquer. Bison Futé voit noir pour tout le quart nord-ouest de la France le 1er juin. Des centaines de milliers de personnes vont se retrouver sur les grands axes que sont l'A13, l'A10 et l'A11, passages presque obligés pour rentrer de Normandie, de Vendée et de Bretagne en direction de l'Île-de-France. Des embouteillages à rallonges sont à redouter avec des temps de trajets rallongés de plusieurs heures. Et ce n'est rien à côté du calvaire qui guette certains automobilistes...

© 123RF

Il n'y a pas que sur les autoroutes que les voitures vont se retrouver pare-chocs contre pare-chocs dimanche. Une route nationale de l'ouest de la France sera également prise d'assaut. Bien connue des Bretons, la RN 165, qui relie Quimper, dans le Finistère, à Nantes, en Loire-Atlantique, en longeant la côte sera particulièrement embouteillée. Le pic d'affluence sur cette 2x2 voies, qui passe par Lorient et Vannes, est attendue dans l'après-midi. C'est précisément entre 15 et 18 heures que le trafic sera le plus dense sur cette route nationale aussi appelée "voie express bretonne" longue de 236 kilomètres.

Si vous avez prévu d'emprunter cet itinéraire pour regagner votre domicile dimanche, nous vous conseillons de prendre votre mal en patience. Et n'oubliez pas qu'il est toujours recommandé pour le conducteur de faire une pause toutes les deux heures, même quand l'on se retrouve coincés dans les bouchons. Conduire dans les embouteillages nécessite d'ailleurs plus de concentration que lorsque la route est parfaitement dégagée.

Voici les conseils de Bison Futé pour le trafic le dimanche 1er juin (dans le sens des retours)