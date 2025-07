La caméra de recul de votre voiture a une fonction cachée – vous ne pourrez plus vous en passer

La caméra de recul aide les conducteurs à manœuvrer en marche arrière mais pas seulement ! Elle a une autre fonction très utile.

On dit que les nouvelles voitures sont de véritables ordinateurs sur roues. L'électronique s'est introduit en quelques années dans les autos au point de devenir aujourd'hui un véritable argument de vente pour les marques auprès de leurs clients. Si elle a un coût, cette course à l'armement high-tech possède pour les automobilistes l'avantage de recevoir sans cesse des technologies nouvelles qui pour la plupart facilitent la conduite. Parmi les nombreuses aides, la caméra de recul est particulièrement appréciée. Souvent implémentée au niveau du coffre ou sur le pare-chocs du véhicule, elle permet au conducteur de visualiser sur son écran central tout ce qui se passe derrière lui lorsqu'il recule.

Cette vue s'affiche d'ailleurs sur l'écran tactile dès que la personne derrière le volant enclenche la marche arrière. Un quadrillage apparaît alors avec deux lignes verticales qui correspondent à la largeur du véhicule et trois lignes horizontales le plus souvent de couleurs différentes. Ces couleurs ont une fonction d'alerte visuelle : la ligne verte correspond à une zone dégagée, la jaune à une zone de vigilance et la rouge marque une limite critique de sécurité. Cette dernière alerte le conducteur qu'il est très proche d'un obstacle et qu'il doit arrêter de reculer pour éviter tout risque de collision, que ce soit avec un autre véhicule, un mur, un poteau etc...

© 123RF

Mais ces lignes horizontales donnent une indication supplémentaire, beaucoup moins connue et pourtant très pratique. Cela concerne l'ouverture du coffre. La ligne rouge sert aussi à indiquer la distance minimale nécessaire pour permettre l'ouverture complète du coffre. Si vous la dépassez, en plus de risquer de heurter un obstacle, il y a de grandes chances pour que vous ne puissiez pas ouvrir le coffre correctement, ce qui est embêtant lorsqu'il s'agit de décharger ses courses par exemple.

Respecter cette limite fixée par la ligne rouge permet donc non seulement d'éviter les chocs, mais aussi de garantir un accès sans gêne à l'espace de chargement de votre voiture. Ce repère n'est toutefois pas universel et ne s'applique pas à tous les modèles. Pour ne pas risquer d'endommager la peinture de votre coffre en l'ouvrant, il est recommandé d'essayer une première fois de reculer en s'arrêtant avant la ligne rouge et de voir si vous avez suffisamment d'espace pour ouvrir le coffre en entier. Si c'est le cas, réessayez de nouveau jusqu'à trouver le point critique qui vous servira ensuite toujours de repère.