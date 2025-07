Ce coffre fait exploser la facture de votre départ en vacances, une astuce permet de la réduire

Très pratique au moment de partir en vacances, le coffre de toit a l'inconvénient de faire sensiblement augmenter la consommation de votre voiture.

On en voit de plus en plus sur les routes chaque été. Les coffres de toit séduisent de nombreux voyageurs qui ont du mal à faire entrer dans le coffre de leur voiture toutes les affaires qu'ils souhaitent emmener en vacances. Ce caisson rigide, fixé sur le toit du véhicule, permet de transporter des bagages supplémentaires ou de ranger des objets encombrants, comme une poussette. Mais ce gain de place, et de confort pour les passagers, a un coût : outre les 200 à 300 euros en moyenne à débourser pour s'offrir un coffre de toit, cet objet assez volumineux augmente sensiblement la consommation de carburant.

Au-delà de son poids, qui joue sur la consommation, le coffre de toit augmente significativement la résistance à l'air du véhicule. La surconsommation de carburant que cela engendre peut varier d'environ 10 à 20% selon le type de voitures et la vitesse à laquelle elle roule. A 130 kilomètres/heure sur autoroute, une berline peut voir sa consommation passer de 6.5 à près de 7.5 litres au 100 kilomètres (+15%).

© 123RF

Pour mesurer cet impact, prenons l'exemple d'un trajet concret : Paris-Bordeaux. Pour parcourir les 590 kilomètres qui séparent les deux villes, un véhicule de type Peugeot 508 ou Citroën C4 peut avoir besoin de 6 litres de carburant supplémentaires. Au prix de 1 euro 80 le litre d'essence ou de diesel, c'est environ 10 euros de plus à dépenser.

La différence est encore plus importante pour les propriétaires de SUV, plus lourds et moins aérodynamiques, dont la consommation moyenne peut passer de 8.5 à 10.2 litres à 130km/h (+20%). Il faut alors embarquer 10 litres de plus dans le réservoir pour rallier Bordeaux depuis Paris, soit environ 18 euros. Une somme non négligeable surtout s'il faut compter le trajet retour. Ces chiffres soulignent à quel point un coffre de toit, bien que très pratique, peut peser sur le budget des vacances. Pour autant, il existe des astuces simples pour en limiter les effets.

La première est d'adapter sa vitesse lorsque l'on voyage avec un coffre sur le toit. Rouler à 110 km/h au lieu des 130 autorisés en France permet déjà de réduire considérablement la traînée aérodynamique et donc la consommation en carburant. Il est aussi recommandé d'opter pour un coffre profilé, idéalement plus long que haut, qui permet de limiter la surconsommation. Enfin, n'oubliez pas d'enlever votre coffre du toit dès qu'il n'est plus nécessaire, notamment lorsque vous êtes arrivés sur votre lieu de vacances.