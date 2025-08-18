Ces nouveaux dos-d'âne sont déjà sur les routes – ils ne ralentissent que les mauvais conducteurs

Les ralentisseurs classiques pourraient bientôt disparaître au profit d'un système moderne qui ne pénaliserait que les mauvais conducteurs.

A force de les voir fleurir sur toutes les routes, les ralentisseurs sont devenus la hantise des automobilistes. Ils sont partout, aussi bien en ville qu'à la campagne, et certains ne sont même pas réglementaires ! Certaines municipalités ont pris quelques largesses avec les lois, notamment celle qui impose que les dos-d'âne ne peuvent être implantés que là où la vitesse autorisée ne dépasse pas les 30 km/h. La hauteur parfois démesurée de ces ralentisseurs a également le don d'agacer les conducteurs, secoués même lorsqu'ils les abordent à faible allure.

La multiplication de ces aménagements pensés pour faire ralentir les véhicules – précieux notamment aux abords des écoles – a aussi des conséquences sur certaines pièces, notamment les amortisseurs, et génère beaucoup de bruit du fait des coups de frein et des redémarrages incessants.

Face à ce problème, deux ingénieurs français - Théo Hoffmann et Louis Marconnet - ont inventé un ralentisseur intelligent qui s'est fait remarquer lors des derniers James Dyson Awards, un concours qui récompense les meilleures innovations. Ce ralentisseur appelé BumpGuard's fonctionne grâce à un radar qui mesure en amont la vitesse de chaque véhicule. Si le capteur détecte qu'une voiture roule trop vite alors un ralentisseur mécanique se dresse devant elle pour forcer le conducteur à ralentir. En revanche, si vous respectez la limitation de vitesse alors la route reste plate ! Un moyen ingénieux de réduire drastiquement les inconvénients des ralentisseurs.

© Frederic DIDES/SIPA

Une technologie similaire a déjà été testée en situation réelle en Suède. Plusieurs villes, notamment celles de Malmö et Linköping, se sont équipées de ralentisseurs dotés du système ActiBump. Ces dos-d'âne connectés ne se lèvent que devant les véhicules en excès de vitesse, ce qui surprend quelque peu les coupables mais doivent à terme les faire changer de comportement sur la route. Ce dispositif a même été installé sur le fameux pont de l'Öresund, qui relie la Suède au Danemark, où il a fait ses preuves pour améliorer la sécurité routière tout en laissant tranquilles les conducteurs plus prudents.

En France, plus de 450 000 ralentisseurs sont répertoriés. S'ils devaient être remplacés par l'invention des deux étudiants nancéiens, ils deviendraient beaucoup plus discrets voire invisibles pour tous ceux qui respectent le Code de la route. Une solution plus douce et plus moderne qui, à coup sûr, deviendrait très populaire.