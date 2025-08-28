La vitesse maximale va passer à 150 km/h dans ce pays de l'UE, sous l'oeil de nouveaux panneaux intelligents

Un test sur un tronçon d'autoroute va permettre aux automobilistes de rouler à 150 km/h au lieu des 130 habituellement autorisés.

S'il vous arrive de conduire en dehors de nos frontières, et notamment sur les routes de nos pays voisins, vous avez sans doute observé que les limitations de vitesse ne sont pas les mêmes partout. C'est notamment le cas sur les autoroutes où la vitesse maximale diffère d'un pays à l'autre. S'il est possible d'atteindre les 130 km/h en Italie et au Luxembourg, comme c'est le cas en France, la loi interdit de dépasser les 120 km/h en Espagne, mais aussi en Belgique et en Suisse. Le cas de l'Allemagne est encore différent puisque la vitesse n'est pas limitée – mais seulement recommandée à 130 - sur de nombreuses autoroutes. Un peu plus loin de nous, en Suède, il est impossible de rouler à plus de 110 km/h sans risquer une amende.

Alors que la plupart des gouvernements freinent des quatre fers lorsqu'il s'agit de lâcher un peu de lest sur la vitesse, certains pays osent faire des tests. C'est le cas de la République tchèque qui, à partir du mois de septembre, va relever sensiblement la limitation de vitesse sur une de ses autoroutes. Alors que les automobilistes tchèques sont habitués à devoir respecter la limite des 130 km/h, ils auront dorénavant le droit de rouler jusqu'à 150 km/h ! Cette expérimentation sera effectuée dès septembre sur une partie de l'autoroute D3 qui permet de relier Prague, la capitale, au nord de l'Autriche. Sur un tronçon de 50 kilomètres, tous ceux qui le désirent pourront conduire 20 km/h plus vite que sur les autres autoroutes sans courir le risque de se faire épingler par la police.

© olrat - stock.adobe.com

Certaines conditions devront néanmoins être réunies. Il sera possible de rouler à 150 km/h uniquement lorsqu'il fera beau et que le trafic sera fluide. En cas de pluie, de brouillard ou de circulation trop dense, la vitesse maximale autorisée sera de nouveaux fixée à 130 km/h. Pas facile pour les conducteurs de savoir lorsqu'ils peuvent accélérer jusqu'à 150 km/h ? Pas du tout.

Les autorités tchèques ont pensé à tout en déployant sur cette autoroute des panneaux de signalisation intelligents. Grâce à une nouvelle technologie, ces panneaux qui affichent la limitation à 150 km/h se déploient lorsque la météo est clémente et que l'autoroute est clairsemée. Dans le cas contraire, ils se replient pour pour signifier aux automobilistes qu'il n'ont plus le droit d'excéder les 130 km/h.

Alors que certains pays européens songent à augmenter la vitesse sur les autoroutes – l'Italie et l'Autriche par exemple – cette expérimentation menée en République tchèque pourrait finir de les convaincre si les résultats se montraient satisfaisants. En France, la tendance n'est en revanche pas à une éventuelle augmentation de la vitesse autorisée sur les routes.

Au contraire, à l'image du boulevard périphérique parisien – limité à 50 km/h depuis le 1er octobre 2024 – les responsables politiques ont plutôt tendance à regarder vers le bas. Même si la persistante rumeur d'une baisse à 120 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes n'a jamais dépassé le stade... de la rumeur.