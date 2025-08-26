C'est la série Netflix qu'on a le plus hâte de voir en septembre 2025, notez bien la date

Il y a déjà une série qu'on attend avec impatience de découvrir au mois de septembre. C'est l'un des événements des prochaines semaines.

Le mois de septembre arrive à grand pas. Avec lui, bien sûr, les obligations liées à la rentrée scolaire, la reprise du rythme après les congés estivaux. Pour souffler dans cette période chargée, il est très tentant de se poser devant une série à la fin de la journée. Heureusement, la rentrée est également synonyme de nouveautés sur les plateformes de streaming, avec de nombreux programmes qui font leur entrée dans les catalogues. Si vous êtes abonné à Netflix, vous allez trouver votre bonheur dans les prochains jours.

Entre la seconde partie de la saison 2 de Mercredi (3 septembre), la téléréalité française animée par Teddy Riner Pour le meilleur et à l'aveugle (10 septembre), la romance Paris Perdu (12 septembre), le thriller avec Jude Law et Jason BBateman Black Rabbit (18 septembre), ou la saison 3 d'Alice in Borderland (25 septembre), il y aura de quoi occuper ses soirées ! Mais il faudra encore patienter avant de découvrir le programme que Linternaute attend le plus ce mois-ci. C'est l'un des événements à ne pas rater en ce mois de septembre sur Netflix, qui a de quoi attiser la curiosité de nombreux abonnés.

© Ben Blackall/Netflix

Les fans de Peaky Blinders seront les plus impatients : il s'agit d'une série historique créée par Steven Knight, à qui l'on doit le programme culte avec Cillian Murphy. L'intrigue de sa nouvelle fiction, House of Guinness, se déroule dans l'Irlande du XIXe siècle. On y suit l'épopée de la famille Guinness, à qui l'on doit la fameuse marque de bière. Le scénario débute particulièrement à la mort de Sir Benjamin Guinness, à l'origine du succès de la brasserie. Le programme s'intéresse à l'impact que son testament va avoir sur ses quatre enfants, qui doivent se montrer à la hauteur de l'empire créé par leur père, mais aussi sur le reste de la ville de Dublin qui est dépendant du succès de la brasserie.

Au casting, on retrouve des visages connus du paysage audiovisuel britannique : Anthony Boyle (Ne dis rien, Masters of the Air), Emily Fairn (The Responder), Jack Gleeson (Game of Thrones), James Norton (Grantchester, Happy Valley), Louis Partridge (Enola Holmes) ou Fionn O'Shea (Normal People) figurent tous au casting de cette fresque historique.

Si vous aimez les épopées ancrées dans un contexte historique fort inspirées d'une histoire vraie, avec une bonne dose de conflit familial, un soupçon de scandale et de tensions sociales, alors House of Guinness est fait pour vous ! Les huit épisodes de la série sont mis en ligne sur Netflix le 25 septembre.