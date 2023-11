Si vos essuie-glaces font ce petit bruit bizarre, il est urgent d'agir !

Les essuie-glaces de voiture peuvent se détériorer assez vite, ce bruit quand vous les mettez en marche est un vrai signal.

Qui aime entendre un bruit inhabituel dans sa voiture lorsqu'il conduit ? C'est un peu comme quand un voyant lumineux s'allume sur le tableau de bord, ce n'est jamais bon signe et ça donne souvent quelques sueurs froides au conducteur. Il n'y a pourtant pas toujours lieu de paniquer, mais cela doit toutefois au minimum attirer votre attention car il en va souvent du bon fonctionnement de votre auto. S'ils n'empêchent pas de rouler, les essuie-glaces font partie de ces nombreux éléments indispensables pour pouvoir conduire un véhicule en toute sécurité. Pourtant, des centaines de milliers d'automobilistes négligent leur entretien, ce qui peut se révéler dangereux lorsqu'il pleut.

Savez-vous qu'il est recommandé de changer de balais d'essuie-glaces tous les ans ? Trop peu de Français suivent ce conseil, parfois au risque de leur vie car conduire sous la pluie avec des essuie-glaces inefficaces est très dangereux. Quand il pleut, des gouttes d'eau ruissellent sur le pare-brise et empêchent de bien voir la route. Une fois actionnés – s'ils ne sont pas automatiques –, les essuie-glaces servent à éliminer l'eau pour garantir une visibilité maximale. Mais il arrive que les balais d'essuie-glaces ne remplissent plus leur fonction comme il faut, laissant de nombreuses traces sur le pare-brise et une visibilité réduite. Dans ce cas, un son doit immédiatement vous mettre la puce à l'oreille.

Car le premier signe de détérioration des essuie-glaces est le crissement qu'ils font lorsqu'ils balaient le pare-brise, même lorsque celui-ci est mouillé. Les essuie-glaces sont généralement composés de lames en caoutchouc fixées à des bras métalliques. Avec le temps, le caoutchouc, qui entre en contact avec la vitre pour la nettoyer, se dessèche et durcit. Lorsqu'il est ainsi détérioré, chaque frottement lors du balayage du pare-brise provoque un bruit désagréable que tous les automobilistes ont dû déjà entendre au moins une fois dans leur vie. Si ça vous arrive, alors n'attendez plus, il est temps de remplacer votre paire d'essuie-glaces.

Contrairement à beaucoup d'autres éléments sur une voiture, les essuie-glaces ne coûtent pas très cher et sont faciles à installer. Vous pouvez en trouver une paire dans le commerce pour une petite trentaine d'euros. Et n'oubliez pas non plus de changer celui de la lunette arrière lorsqu'il est usé. Si la visibilité arrière est moins prépondérante que celle de devant quand on conduit (encore que), l'essuie-glace fait le même crissement sur la vitre quand son caoutchouc est dégradé. Vos oreilles, et celles des passagers, vous remercieront.