Il n'y a pas que le moteur Puretech : Stellantis a mis à jour sa liste de voitures touchées par des pannes

Le groupe automobile Stellantis a élargi depuis le début de l'année sa campagne d'indemnisation au-delà du si décrié bloc moteur essence Puretech.

Vous l'avez sans doute déjà lu ou vu à la télévision, le géant automobile Stellantis, qui regroupe des marques comme Citroën, DS, Peugeot mais aussi Opel ou Fiat, est confronté à des problèmes sur son moteur essence Puretech. Face aux pannes survenues et au scandale mais aussi pour redorer son image, le groupe a lancé plusieurs campagnes dont une extension de garantie sur des modèles d'occasion ou sur ses nouveaux modèles. Pour les clients confrontés à ces pannes, une plateforme d'indemnisation a été mise en ligne, avec des conditions très précises.

Saviez-vous toutefois que cette plateforme d'indemnisation peut aussi concerner d'autres moteurs qui n'ont rien à voir avec le bloc Puretech ? Même si ces défauts de conception semblent être moindrement répandus que sur le petit 3 cylindres essence, ils ternissent à nouveau l'image de fiabilité de Stellantis. Face à la grogne des clients et sous la pression d'associations de consommateurs comme l'UFC Que Choisir, le géant de l'automobile n'a d'autre choix là aussi que de passer à la caisse.

Les Peugeot, Citroën, DS et Opel équipées de moteurs diesel BlueHDi 1.5, 1.6, 2.0 et 2.2 fabriqués entre janvier 2014 et août 2020 sont sujets à un défaut au niveau du réservoir d'urée, le fameux "AdBlue". Ce liquide est injecté à l'échappement pour dépolluer les gaz d'un moteur diesel. Mais suite à des problèmes de cristallisation de l'AdBlue dans le réservoir, des pannes surviennent sur ces modèles, nécessitant le remplacement de la pièce défectueuse. Un coût non négligeable pour le propriétaire puisque le montant de la réparation peut grimper jusqu'à 3000 euros.

Les SUV Peugeot diesel comme les 3008 peuvent être touchés par ce mal. © GoodPics - stock.adobe.com

Depuis le 16 janvier 2025, les clients concernés peuvent donc se rendre sur une plateforme en ligne dédiée (https://stellantis-support.com) pour y déposer leur dossier de réclamation. Pour être éligible au remboursement, il faut que la réparation du réservoir d'AdBlue ait été effectuée dans le réseau agréé après le 1er janvier 2021, que l'entretien du véhicule ait été réalisé selon les préconisations du constructeur et que le propriétaire ait déjà reçu une contribution partielle dans le cadre d'une prise en charge précédente moins favorable.

Le montant de la compensation est calculé selon un barème prenant en compte l'âge et le kilométrage du véhicule. Pour les voitures de moins de 5 ans ou 150 000 km, Stellantis prend en charge 100% du coût des pièces. Au-delà des soucis de réservoir d'AdBlue sur les BlueHDi, Stellantis rencontre également des défauts de chaîne de distribution sur le 1.5 BlueHDi en particulier.

Si ce point n'est pas encore inclus dans la campagne d'indemnisation lancée en janvier, le groupe automobile prévoit de l'intégrer dans un second temps. Depuis le 13 janvier 2025, la garantie sur ce moteur est d'ailleurs déjà passée de 5 ans/150 000 km à 7 ans/180 000 km. Les clients ayant dû faire réparer leur moteur avant cette date pourront donc demander un remboursement rétroactif.