Combien de litres de carburant peut-on stocker à son domicile en France ?

L'incertitude concernant la hausse des prix de l'essence peut inciter les automobilistes à faire des réserves. Encore faut-il bien connaître la loi...

Jusqu'où les prix des carburants vont-ils monter ? Quand la hausse va-t-elle s'arrêter ? Le conflit au Moyen-Orient, débuté le 28 février, a de grosses répercussions sur le quotidien des automobilistes. Le blocage par l'Iran du détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20 % de la production mondiale de pétrole, fait craindre à terme une pénurie d'or noir et une explosion des coûts de l'énergie.

Si la France dispose d'environ trois mois de réserve de carburants, les stations-services n'ont pas attendu ce délai pour augmenter leurs prix. Dix jours après le début du conflit, le prix du litre de Sans-Plomb 95-E10 avait déjà augmenté de dix centimes en moyenne. Celui du diesel de 26 cents, passant de 1.72 à 1.98 euro !

Dans ce contexte, certains conducteurs envisagent d'acheter du carburant à l'avance pour le stocker chez eux, dans l'espoir de se protéger contre une éventuelle pénurie ou de nouvelles augmentations. Mais cette pratique, bien que légale en France, est strictement encadrée pour des raisons de sécurité. La loi autorise les particuliers à acheter du carburant pour le conserver à condition d'utiliser des jerricans homologués conçus pour les produits pétroliers. Ces contenants spécifiques, avec un bouchon parfaitement hermétique, limitent les risques de fuite et de vapeurs inflammables. Les stations-services peuvent d'ailleurs refuser de remplir un récipient inadapté.

© SIPA

En plus de son plein, quelle quantité de carburant une personne a-t-elle le droit d'acheter ? La loi autorise à transporter jusqu'à 60 litres de carburant. Mais attention, le stockage chez soi est limité à 20 litres pour un particulier, de quoi avoir quelques réserves pour une tondeuse à gazon ou tout autre machine agricole. Au-delà des 20 litres, le stockage doit se faire dans un local annexe adapté, comme un garage bien ventilé ou un abri extérieur. Dans un tel espace, la quantité totale peut atteindre environ 120 litres, répartie dans des bidons fermés dont la capacité ne doit pas dépasser une cinquantaine de litres chacun.

Certaines précautions restent indispensables. Le carburant ne doit jamais être conservé dans une pièce de vie ni à proximité d'une source de chaleur ou d'une flamme. Il faut aussi garder à l'esprit que l'essence se dégrade avec le temps . Le fait de se constituer de grandes réserves n'est donc pas toujours pertinent, même en période de hausse rapide des prix comme nous le connaissons depuis le début du mois de mars. Enfin, sur demande préfectorale, sachez que l'achat de carburant en bidons peut être interdit en cas de tension sur l'approvisionnement.

Ce n'est pas le cas aujourd'hui mais cela pourrait changer en fonction de l'évolution du conflit. Remplir un jerrican d'essence ou de diesel est alors sanctionné comme le stipule l'article R610-5 du Code pénal. Le contrevenant s'expose à une amende de 150 euros, en plus de la confiscation de son bidon.