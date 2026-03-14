Des automobilistes font des réserves d'essence sans savoir qu'elle se périme – voici sa durée de conservation selon les experts

Avec l'incertitude qui plane sur les prix de l'essence, il est tentant de stocker du carburant. Mais encore faut-il savoir pendant combien de temps avant qu'elle ne s'abîme.

On le voit beaucoup depuis le début du conflit au Moyen-Orient , de nombreux automobilistes font des réserves de carburant. En plus de faire le plein, certains remplissent des bidons pour pouvoir stocker quelques litres. La flambée des prix à la pompe et l'incertitude sur la suite des événements fait craindre que la valeur du baril de pétrole, aujourd'hui autour des 100 dollars, n'atteigne 200 dollars dans quelques jours. Face à ce scénario du pire qui verrait les tarifs du diesel et du sans-plomb exploser, il est tentant de faire quelques stocks. Sachez que contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas interdit en France. Mais cette pratique est strictement encadrée par la réglementation, notamment par l'arrêté du 1er juillet 2004 relatif au stockage de produits pétroliers.

Pour l'essence, la quantité maximale autorisée sans déclaration préalable est généralement limitée à 50 litres. C'est plus pour le gasoil – 200 litres – car moins inflammable. M ais attention, si vous décidez de faire des réserves, vous devez impérativement savoir que l'essence a une durée de conservation assez précise pour qu'elle puisse être utilisée sans risque pour le moteur de votre véhicule. L'essence a une durée de conservation de trois à six mois maximum pour garder ses propriétés.

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Si elle est stockée trop longtemps, même dans de bonnes conditions (à l'abri de la lumière et de la chaleur), l'essence se dégrade. Elle peut notamment s'oxyder au contact de l'air. Ses composants réagissent et forment alors des gommes et résines qui encrassent le moteur et les injecteurs de votre véhicule. De même, l'essence ne doit pas dépasser une certaine durée dans le réservoir de votre voiture. Si vous laissez votre auto au garage plus de deux mois, l'essence peut devenir nocive pour le moteur. Les propriétés du carburant sont impactées par l'air et l'eau qui pénètrent à l'intérieur du réservoir. C'est encore pire si la voiture est garée à l'extérieur car les effets de la lumière du soleil, de l'humidité et des changements constants de température n'arrangent rien.

Sachez aussi que pour conserver convenablement de l'essence, il est indispensable d'utiliser des récipients adaptés. Un bidon ou un jerrican homologué - avec un bouchon de sécurité marqué CE ou NF - va permettre une meilleure conservation de liquide. Une bouteille ou un bidon en plastique ne conviennent en revanche qu'au stockage ou au transport de courte durée.