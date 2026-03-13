Pourquoi il ne faut jamais utiliser les bouilloires des hôtels ? Une hôtesse de l'air dévoile son secret

Les habitués des hôtels détournent la bouilloire de leur chambre pour une tâche très peu hygiénique.

Dans les hôtels, les nombreux services proposés gratuitement il y a quelques années ont petit à petit disparu. Fini les échantillons de shampoing ou les savonnettes individuelles à glisser dans sa trousse de toilette en partant. Aujourd'hui, les flacons de taille industrielle sont fixés au mur pour éviter d'être volés. Par souci d'écologie - et d'économie - les paires de chaussons offertes gratuitement par l'hôtel ont, elles aussi, disparu. La bouilloire, accompagnée de quelques échantillons de tisane, est le seul vestige de ce temps révolu.

Pourtant, des habitués des séjours à l’hôtel ont récemment conseillé aux novices de ne jamais se servir de cet ustensile, même s'il peut vous faire rêver à la fin d'une longue journée dans les transports. La raison, qui a dégoûté plusieurs centaines d'internautes, devrait vous décider à arrêter vous aussi.

Tout a commencé en 2019, lorsqu'une utilisatrice d'Instagram a publié une vidéo dans laquelle elle révèle qu'elle délaisse le traditionnel nettoyage à la main dans l'évier de la salle de bains et qu'elle préfère nettoyer ses sous-vêtements dans la bouilloire de sa chambre. "Imaginez que vous soyez en voyage et que vous n'ayez pas emporté assez de sous-vêtements. Chaque chambre est équipée d'une bouilloire. Il suffit de mettre votre sous-vêtement dans le compartiment de la bouilloire remplie d'eau et d'appuyer sur le bouton pour la faire chauffer", a-t-elle d'abord expliqué. "Une astuce que j'ai apprise quand j'étais hôtesse de l'air. Oui, vous avez bien lu...

© Adobe Stock

Dans les commentaires de cette vidéo visionnée plusieurs millions de fois, de nombreux voyageurs confirment qu'ils pratiquent eux aussi ce nettoyage express à l'eau bouillante. "Je pensais que tout le monde le savait", "c'est très connu dans notre milieu", indiquent les internautes. Mais dans la plupart des commentaires, l'étonnement et le dégoût priment. "Je n'utiliserai plus jamais une cafetière de chambre d'hôtel", "C'est vraiment dégoûtant, je suis désolé", "Qu'est-ce qui ne va pas avec les gens de nos jours ?", peut-on lire.

Et les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là. Alors qu'il est fortement recommandé de nettoyer cet ustensile entre chaque client, une étude publiée dans le magazine Applied and Environmental Microbiology révèle que 27 % des bouilloires proposées dans des hôtels 5 étoiles contiennent des traces de bactéries très résistantes pouvant provoquer des infections urinaires ou cutanuées, ainsi que des pneumonies. De quoi décourager toute personne qui serait tenté par une tisane à son installation dans une chambre d'hôtel...