Baisse de 30 centimes sur les prix des carburants : dès ce week-end, comment et quand en profiter chez Leclerc, Carrefour ou U ?

Leclerc avait promis mercredi une baisse de 30 centimes sur les prix du carburant dès le début du week-end. Deux jours plus tard, que disent les relevés de prix et comment faire pour en profiter ?

Faire le plein de carburant à plus de 2 euros le litre, c'est le quotidien de millions d'automobilistes depuis plusieurs jours. Le cours du pétrole et par ricochet les prix de l'essence et du gazole ont flambé dans la foulée du début de la guerre en Iran et des tensions au Moyen-Orient. Comment faire pour trouver le meilleur prix des carburants si vous devez faire le plein ce week-end ?

Si TotalEnergies promet un maintien de son plafonnement sous les 2 euros, ce qui présente au moins une garantie, beaucoup d'automobilistes pensaient se rendre ce week-end chez les géants de la grande distribution comme Leclerc, Carrefour, U ou Intermarché. Et pour cause, la promesse était belle ! Mercredi 11 mars, le patron d'E.Leclerc Michel-Edouard Leclerc avait assuré avoir "mis la pression sur les raffineurs". Fort de cette négociation, il avait annoncé sur France Info une baisse de 30 centimes par litre dans ses stations, mais aussi chez "Système U, et probablement dans les Intermarché, les Carrefour". Tous les carburants sont concernés, "le gazole en particulier".

A quelle date a lieu la baisse de 30 centimes sur les prix des carburants ?

Mais à quelle date ? "Sur les deux jours qui viennent, au fur et à mesure que les stations seront réapprovisionnées, on va avoir une fois 0,23 euros de baisse, puis encore 0,07 euros de baisse, soit à peu près 0,30 euros de baisse par litre", avait précisé Michel-Édouard Leclerc le 11 mars dernier.

Deux jours plus tard, on y est et on a donc voulu vérifier si la baisse promise était là avant le week-end. On a donc fait quelques relevés, par exemple en Bretagne, fief historique de Leclerc. Les Leclerc du Finistère affichaient ce vendredi 13 mars en moyenne 1,92 euro le litre de gazole et entre 1,75 et 1,80 euro le litre de SP 95 E10, des prix parmi les plus bas constatés en France. En région parisienne, la baisse est plus timide alors que dans le Nord, les Leclerc de Wattrelos, Valenciennes et Lille affichaient ce vendredi des prix de gazole oscillant entre 1,959 et 1,977 euro le litre selon le site prix-carburants.gouv.fr/.

Dans l'Est, on aussi vu la barre des 2 euros franchie à nouveau dans le sens positif avec des prix en Lorraine et en Alsace autour de 1,92 euro le litre de gazole, 1,80 pour le SP-95 E10, par exemple dans les Super-U. Enfin, dans le Var, les écarts de tarifs entre les différents points de vente de carburant étaient assez conséquents. Le gasoil pouvait s'afficher à 1.93 euro le litre dans les grandes enseignes comme Intermarché, Leclerc ou Super U alors qu'un spécialiste comme Esso affiche encore le litre à 2.19 euros, soit 26 centimes plus cher ! Pour le Sans-Plomb 95-E10, on a relevé des prix au litre entre 1.81 euro (Carrefour, Auchan...) et 2.01 euros (chez Avia). Ca a donc bien baissé, au moins dans certaines régions mais on est loin des 30 centimes promis ! Vous pouvez regarder les prix près de chez vous avec la carte ci-dessous.

Une vraie baisse des prix des carburants ce week-end chez Leclerc, Carrefour, Intermarché ou U ?

Ce n'est pas forcément signe d'un abandon de la promesse faite. Michel-Edouard Leclerc avait expliqué s'attendre à un petit décalage. "Sur les deux jours qui viennent, au fur et à mesure que les stations seront réapprovisionnées, on va avoir une fois 0,23 euros de baisse, puis encore 0,07 euros de baisse, soit à peu près 0,30 euros de baisse par litre", a précisé Michel-Édouard Leclerc. Michel-Édouard Leclerc l'a lui-même expliqué : "Il faut le temps que les camions-citernes arrivent dans les cuves des stations. Et que celles-ci soient vides pour les renouveler." Autrement dit, une station qui n'a pas encore écoulé son stock acheté au tarif précédent ne peut pas encore afficher les nouveaux prix. La baisse pourrait donc se poursuivre ou arriver chez vous que durant le week-end.

Mais attention, elle sera nécessairement provisoire au vu de la situation internationale et de la remontée des cours du pétrole, le fameux brent en fin de semaine. Le cours n'a cessé d'osciller au fil de la semaine et si une baisse avait été constatée en milieu de semaine, force est de constater qu'il est vite remonté au dessus des 100 dollars le baril.. "Tant que le conflit dure au Moyen-Orient", prévient-il, les prix vont "faire le yoyo", avait reconnu le patron de Leclerc.

Comment vérifier si les prix du carburant ont baissé chez vous ?

Plusieurs sites comme Carbu.fr ou des applis comme Gasoil now promettent d'afficher les prix des carburants chez vous. La meilleure solution, car la plus fiable, est toutefois de se rendre sur le site www.prix-carburants.gouv.fr/. Vous y trouverez une carte nationale mais surtout une liste départementale des stations. Vous pouvez trier par carburant et filtrer des prix les plus bas au prix les plus hauts. La date de dernière mise à jour est indiquée et est à prendre en compte... même si les stations-service ont l'obligation de fournir au ministère de l'Economie et à la plateforme gouvernementale le dernier prix affiché et de signaler chaque changement.