Le contrôle technique sera-t-il désormais à faire tous les ans ? Voici ce qu'il va vraiment se passer en France

Depuis quelques jours, on voit enfler une rumeur assurant que le contrôle technique pourrait bientôt avoir lieu tous les ans pour certains véhicules. Vrai ou faux ?

A la lecture de certains articles, il est certain que de nombreux automobilistes français sont désormais convaincus que la réglementation du contrôle technique va changer en 2025. Fixé tous les deux ans en France comme dans de nombreux pays – avec un premier contrôle au bout de 4 ans sur les véhicules neufs -, ce passage obligatoire dans un centre agréé pour vérifier différents points de sécurité serait sur le point d'être ramené à un an pour les véhicules de plus de 10 ans.

On en est pourtant encore très loin. Alors d'où vient cette rumeur qui a fleuri sur le web ? Tout part en fait d'une alerte formulée par le TÜV, une véritable institution en Allemagne en matière de contrôle qualité et particulièrement pointue sur le processus d'inspection des voitures. Cette alerte a été relayée par le magazine allemand Der Spiegel. Pour le TÜV, un très grand nombre de véhicules en mauvais état circulent outre-Rhin, dont 150 000 avec des défauts dangereux pour la sécurité. Partant de ce constat, l'association a formulé une simple recommandation, avec la volonté d'alerter les responsables politiques sur un sujet sensible.

© SIPA

Au stade de la réflexion en Allemagne, la révision du délai du contrôle technique serait donc déjà actée en France… Grande nouvelle ! Bien sûr, les autorités sont conscientes du vieillissement du parc automobile – l'âge moyen d'un véhicule en circulation dépasse les 11 ans dans l'Hexagone -, et des conséquences que cela peut avoir sur la sécurité routière. Bien sûr, des projets de loi sur le contrôle technique ont pu être déposés ces dernières années, d'autres ont même été suivis d'une modification de la législation comme pour les deux-roues.

Mais ça s'arrête là ! Il est donc complètement faux d'affirmer que le contrôle technique va forcément se durcir cette année. Cela ne signifie pas que cela n'arrivera pas à court ou moyen terme, mais un tel changement ne se fera sans doute pas d'un claquement de doigts. Cela demanderait une certaine logistique, ne serait-ce que pour ne pas engorger les quelque 6 750 centres agréés éparpillés dans le pays.

Imposer un contrôle technique tous les ans serait en plus particulièrement impopulaire eu égard au nombre élevé d'automobilistes qui conduisent des véhicules fabriqués avant 2015. Sans compter que cela toucherait en premier les ménages les plus fragiles, impliquant pour eux une dépense supplémentaire dans leur budget auto. Dans la conjoncture actuelle, une telle annonce du gouvernement ferait à coup sûr parler.

Aujourd'hui, le contrôle technique coûte en moyenne 75 euros sur le territoire, et il n'est pas rare que celui-ci impose des réparations aux véhicules en mauvais état. Avec la hausse des tarifs pratiqués dans les garages et l'inflation sur les pièces détachées, la facture peut très vite grimper. Le passage du contrôle technique de deux à un an serait assurément une très mauvaise nouvelle pour plusieurs millions de Français. Qu'ils se rassurent, il ne s'agit, pour l'instant, bien que d'une rumeur...