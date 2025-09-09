Une nouvelle prime arrive le 1er octobre – comment faire une très grosse économie sur une voiture électrique

Un nouveau dispositif, complémentaire au bonus écologique, entrera en vigueur le 1er octobre pour aider les ménages à acheter une voiture électrique.

Si les hybrides ont le vent dans le dos en France, les voitures 100% électriques font la grimace. Leurs ventes ne progressent plus. Pire, elles régressent depuis plusieurs mois sur le marché du neuf quand on observe l'effet inverse chez certains de nos pays voisins. Pour tenter de leur donner un second souffle, le gouvernement a récemment revu à la hausse les aides attribuées aux ménages pour l'achat d'un véhicule électrique. Le bonus écologique, désormais financé par des certificats d'économie d'énergie, a été augmenté depuis le 1er juillet et peut atteindre jusqu'à 4 200 euros.

Mais le gouvernement a voulu aller plus loin. Il a annoncé lundi 8 septembre créer un autre dispositif pour donner un coup de pouce supplémentaire aux ménages. Un nouveau bonus de 1 000 euros sera attribué pour l'achat d'un véhicule électrique à la seule condition que sa batterie soit européenne. A l'inverse du bonus écologique, cette prime ne semble pas soumise aux revenus et concernerait donc tous les Français.

© Adobe Stock

Cette aide de 1 000 euros sera complémentaire avec le bonus écologique, ce qui signifie que les moins riches pourront cumuler 5 200 euros de remise pour acheter une voiture électrique neuve dotée d'une batterie fabriquée en Europe. Selon le communiqué des ministres de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, et de l'Industrie, Marc Ferracci, ce dispositif entrera en vigueur dès le 1er octobre 2025.

Restent à connaître quels seront les véhicules éligibles à cette aide de 1 000 euros. La liste devrait être disponible dans les prochains jours sur le site de l'Ademe, l'agence publique de la transition écologique. On peut déjà vous annoncer que la Renault 5 E-Tech, la voiture électrique la plus vendue actuellement en France, en fera partie puisque ses batteries sont construites en France, près de Douai.

Ce ne sera en revanche pas le cas de la Citroën ë-C3 qui se vend elle aussi très bien. Si la petite citadine est bien assemblée en Europe, en Slovaquie, ses batteries sont elles importées de Chine, ce qui est rédhibitoire.