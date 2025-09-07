J'ai gagné 40% sur mon abonnement Canal+ en deux clics et tout le monde peut le faire

Cet abonné de longue date à Canal+ a eu une bonne surprise au moment de renouveler son contrat... Encore fallait-il franchir quelques étapes avant.

Au moment de la rentrée, le budget est soumis à rude épreuve. Ce peut donc être le moment de se pencher sur ses dépenses et de tenter de réduire certains postes. Les abonnements en tout genre sont une bonne source d'économies. Abonnements Spotify ou Deezer, Netflix, Amazon, Uber Eats ou Deliveroo s'ajoutent souvent aux abonnements téléphoniques et internet… Tout cela peut représenter un budget conséquent chaque mois. D'où l'intérêt de s'y pencher, notamment à l'approche des périodes de reconduction.

C'est ce qu'a fait Julien ces derniers jours en se penchant sur ses abonnements de streaming TV et notamment l'un de ses plus vieux abonnements : Canal Plus. Ce trentenaire, grand amateur de sport à la télévision et client depuis près de 15 ans, a failli céder. Il a même résilié son abonnement… avant de faire machine arrière pour une bonne raison selon lui.

Pour cela, il a commencé par éviter une grosse erreur : "J'avais laissé filé la date limite de résiliation l'an dernier. Mon contrat avait donc été reconduit au prix fort et je n'avais rien pu faire". Cette fois, pas question de rater une potentielle promotion. Mais au moment de consulter les nouvelles conditions d'abonnement, c'est la douche froide : "Canal m'a envoyé un mail pour me dire que mon contrat serait renouvelé, moyennant 2 euros de plus par mois". Pour notre trentenaire qui espérait un geste commercial, ça a été la goutte d'eau. "J'ai attendu juste avant la date limite et j'ai fait une demande de résiliation". Il espérait toutefois secrètement que Canal le rappelle pour négocier une nouvelle offre. "C'est classique, mes proches l'ont fait et on peut espérer une petite ristourne à condition de passer de longues minutes au téléphone". Et effectivement, un rendez-vous téléphonique lui est proposé sur la page…

Mais surprise au moment de consulter à nouveau son espace personnel pour vérifier la date de fin de contrat et les tarifs proposés aux nouveaux clients, une offre est cachée tout en bas de la page et promet -40% sur son abonnement. Trop beau pour être vrai ? Non puisque notre trentenaire a pu alors voir son abonnement théorique à 87 euros dès octobre 2025 passer à 48,50 euros par mois.

© Capture d'écran du contrat avec les prix proposés initialement puis après promotion.

"J'ai fait deux clics sur mon espace personnel et c'était renouvelé". Le tout sans perdre l'accès à ses chaines préférées et sans rogner sur ses options comme le pack Sport +, sa priorité ou le pass Ciné Séries. Julien pourra donc suivre à nouveau la Ligue des champions de football ou le championnat du monde de F1 tout en ayant gagné un bon budget mensuel par rapport à l'an dernier.

Si l'abonnement au prix fort lui était facturé 85 euros, il paiera cette fois 36 euros de moins chaque mois. Encore fallait-il le savoir et scruter son espace personnel quelques jours avant la date de résiliation de contrat. En consultant le détail de son nouveau contrat, nous avons toutefois vu une limite : Julien s'est réabonné pour 24 mois au lieu de 12 dans la proposition initiale de Canal +…