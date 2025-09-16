Renault rappelle des nouveaux modèles : il est urgent d'agir si vous roulez en Captur, Mégane, Scenic ou Austral

Le constructeur français demande à certains clients de passer sans délai chez le concessionnaire pour réparer un problème de frein de stationnement.

Dans le marasme du marché automobile français, Renault s'en sort plutôt bien. Le franc succès rencontré par la R5 électrique et les ventes très correctes de ses (très) nombreux SUV permettent à la marque au losange de bien résister à la crise quand certains concurrents boivent la tasse depuis le début de l'année. Cela n'empêche pas le constructeur français, par ailleurs épargné par le scandale des airbags Takata, de devoir faire face à quelques contrariétés. La découverte récente d'un défaut de frein de stationnement sur des voitures produites il y a quelques mois en fait partie.

La plateforme Rappel Conso a publié le 12 septembre une alerte visant certains des modèles importants de la marque. En cause, un capteur mal positionné qui peut nuire au verrouillage du frein de stationnement. Dans les faits, lorsque le conducteur appuie sur le bouton "P" du sélecteur de transmission, le frein peut se bloquer ou ne pas se verrouiller correctement, surtout "lorsque le moteur est éteint, lorsque la ceinture de sécurité du conducteur est relâchée ou lorsque la porte du conducteur est ouverte." Un problème qui augmente le risque de blessures selon le site spécialisé dans la sécurité des produits de consommation mis sur le marché français.

© João Macedo - stock.adobe.com

Quels sont les modèles Renault qui posent problème ? Pas moins de six, dont la plupart sont des voitures familiales. Le Captur II, l'Austral, l'Espace VI, le Rafale, la Megane E-Tech et le Scenic E-Tech sont concernés par cette campagne de rappels. Tous ont été produits entre le 10 avril 2024 et le 16 janvier 2025. Si vous possédez l'un de ses modèles récemment sortis d'usines, il est urgent d'entrer en contact avec un concessionnaire afin de planifier une intervention. Ce défaut ne nécessite en revanche pas une immobilisation immédiate du véhicule, ce qui signifie que vous pouvez encore l'utiliser malgré les risques accrus d'accidents.

Pour retrouver les numéros de série des véhicules visés par ce rappel, ils figurent tous sur le site gouvernementale à l'adresse suivante : https://rappel.conso.gouv.fr/fiche-rappel/29971/Rapex. Une autre marque appartenant au groupe Renault est confrontée au même problème de frein de stationnement. Il s'agit de Dacia, mais le constructeur roumain n'a qu'un seul modèle concerné : le Duster. Les propriétaires de la version "Pays Grand Froid" du SUV, fabriquée entre le 2 novembre 2024 et le 31 octobre 2025, sont également invités à se rapprocher de leur concessionnaire.