Cette cachette secrète rend fous les voleurs – vous pouvez laisser des objets précieux dans votre voiture sans aucune crainte

Une invention permet aux automobilistes de ranger des objets de valeur dans une cachette introuvable pour les voleurs.

Il suffit de quelques minutes pour qu'un voleur pénètre par effraction dans votre voiture et vous dérobe des objets de valeur laissés sur le siège avant ou dans les contre-portes. Argent liquide, Smartphone, clés, lunettes de soleil… tout peut disparaître le temps que vous alliez acheter du pain à la boulangerie. S'il est vivement conseillé de ne jamais laisser d'affaires personnelles à la vue des passants, la boîte à gants ou les petits compartiments de rangement de nos autos ne sont pas pour autant des lieux sécurisés.

La façon la plus sûre de ne pas se faire voler des objets importants reste de les prendre sur soi, même lors d'un stationnement de courte durée. Mais une solution pourrait toutefois changer la donne. Elle vient tout droit des États-Unis où il est possible de se procurer un... appuie-tête doté d'un mini coffre-fort ! Ce dernier, dissimulé à l'intérieur de l'appui-tête, s'ouvre de trois façons différentes selon le modèle : par biométrie, à l'aide d'un clavier numérique ou avec une clé classique.

Le compartiment, de la taille d'une boîte à œufs (voir la vidéo ci-dessus), permet de ranger les petits objets les plus précieux. Le voleur, qui agit vite, n'a aucune chance de découvrir le subterfuge d'autant plus que l'appui-tête ressemble comme deux gouttes d'eau à ceux des constructeurs automobiles. Et quand bien même ce serait le cas, le délinquant ne pourrait pas accéder au coffre-fort miniature sécurisé.

Ce produit quelque peu révolutionnaire est déjà commercialisé. On en a trouvé un, avec le coffre-fort en acier, au prix de 666 euros sur Amazon. Mais au moment de passer la commande, impossible de la finaliser en raison de notre adresse de livraison. L'appui-tête, expédié depuis les États-Unis, n'est pour le moment pas livrable en Europe. Mais face à la recrudescence des vols, il ne serait pas surprenant de le voir rapidement débarquer dans nos voitures.